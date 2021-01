Čustva so prišla na plan: ni se mogel brzdati

"Osebno mi je veliko pomenilo. Veliko čustev je prišlo na plan. Verjetno sem se v tistem trenutku počutil, kot bi jaz oblekel majico. Če za nekoga delaš in je hkrati tvoj sotekmovalec in še z iste države, je nekaj posebnega. Vesel sem bil, kot bi sam zmagal. Vsak pomočnik si želi, da bi bil v takšni ekipi. Vemo, da vsi ne morejo zmagati na Touru," je Jan Polanc pogledal na lanski izjemni Tour de France, na katerem je bil osrednji pomočnik Tadeja Pogačarja pri pohodu do slave. In tudi letos bo spet tesno ob njem.

Jan Polanc je eden od tistih kolesarjev, ki se zavedajo svojega poslanstva v svetu kolesarstva. Sprejel je vlogo pomočnika in je v vsakem trenutku pripravljen pomagati, da bo ekipa prišla do končnega uspeha.

Ali je treba do zadnjega atoma moči gristi v klanec, ali vleči po ravnini, ali dati svoje kolo kapetanu moštva in mu pomagati v težkih trenutkih. Vse to so vrline, ki delajo tekmovalce v kolesarskem svetu čaščene. Na koncu niso v ospredju, a brez njihove pomoči ne bi bilo končnega uspeha.

Cepljen proti novemu koronavirusu pripravljen, da pomaga Tadeju

Ker je lani najbolj pomagal rojaku Tadeju Pogačarju pri tlakovanju zmage na sloviti Dirki po Franciji, se je zanj ob koncu sezone zanimalo več moštev. A so ga pri UAE Emirates zadržali, saj se zavedajo, v kakšno pomoč je lahko slovenskemu kolesarskemu zvezdniku. Prav zato bo na večini letošnjih dirk dirkal z nadarjenim slovenskim kolesarjem.

Foto: Reuters

"O prostih rokah ne razmišljam. Kolesarstvo je takšen šport, da moraš biti maksimalno pripravljen na dirko, ker ne veš, kako se potem razplete. Na vlogo pomočnika sem se navadil. Lažje je sprejeti vlogo, če vem, da bom pomagal Tadeju, ne tujemu kolesarju. Je pa res, da smo vsi profesionalci in plačani za to, da opravljamo svojo nalogo," poudarja Polanc, ki je tako kot vsi člani ekipe UAE Emirates naredil korak proti bolezni covid-19. Cepil se je proti trenutno osrednjemu sovražniku na svetu in poudarja, da ni imel nobenih stranskih učinkov: "Zelo dobro se počutim. Cepljenje je nov korak. Veliko se je govorilo o tem. Nisem se bal."

"Vsaka tritedenska dirka je težka"

Njegovi največji uspehi so povezani z italijanskim Girom, na katerem je v letih 2015 in 2017 prišel do dveh etapnih zmag, leta 2019 pa je imel po dveh etapah na sebi rožnato majico vodilnega, nato jo je moral predati končnemu zmagovalcu Richardu Carapazu.

Za ekipni uspeh bo naredil vse. Sprejel je vlogo pomočnika. Foto: Reuters

Pomočniki imajo zahtevno delo in Polanc ga je imel na lanski dirki Tour de France, ko je ekipa UAE Eimrates zaradi poškodb in predčasnega odhoda Fabia Aruja številčno razpadala: "Na vsaki dirki je težko. Tokrat ni bilo nič težje. Z mojega vidika je bilo sicer lažje, ker ni bilo pritiska. Nisem gledal na svoj rezultat. Zato pa je vsaka tritedenska dirka težka. In če lahko pomagaš nekomu do uspeha, je to toliko več vredno."

"Veliko čustev je prišlo na plan"

Ko je Tadej predzadnji dan odpeljal življenjski kronometer in slekel rojaka Primoža Rogliča, ki je imel dotlej vse pod nadzorom, da v Pariz pripelje rumeno majico, so Polanca prevzela čustva: "Osebno mi je veliko pomenilo. Veliko čustev je prišlo na plan. Verjetno sem se v tistem trenutku počutil, kot bi jaz oblekel majico. Če delaš za nekoga in je hkrati tvoj sotekmovalec in še iz iste države, je nekaj posebnega. Vesel sem bil, kot bi sam zmagal. Vsak pomočnik si želi, da bi bil v takšni ekipi. Vemo, da vsi ne morejo zmagati na Touru."

V večini pomočnik Tadeju

Zaveda se, da bo moral biti v dobri formi, da bo na Touru in Vuelti pomagal Tadeju Pogačarju. Foto: Getty Images Zaveda se, da bo moral kljub vsemu pokazati pravo raven forme, da bo del ekipe za Tour de France in Vuelto, za kateri je predviden kot pomočnik Pogačarju. Letos se je ekipa UAE Emirates okrepila in v svoje vrste pripeljala Marca Hirschija, Rafala Majko in Ryana Gibbonsa. Osrednja aduta za Tour bosta Pogačar in Hirchi, ki sta bila do letošnjega leta vedno tekmeca.

"V večini bom Tadejev pomočnik. Bomo videli, kako se bo razpletalo. Za Tour bom moral biti dober. Če ne bom, ne bom zraven. Cilj je biti v ekipi. Pristop k naslednjemu Touru bo drugačen. Tudi ekipa se je okrepila. Na Tour bodo šli tisti, ki bodo najboljši. Upam, da mi uspe priti v formo pred Tourom," pravi Polanc, ki naj bi do francoske tritedenske pentlje nastopil tudi na dirki Strade Bianche, dirki po Baskiji, kriteriju Dauphine.