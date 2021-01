Prireditelji prve letošnje dirke svetovne serije UAE Tour so potrdili, da bodo na Dirki po Združenih arabskih emiratih nastopili kolesarji vseh 19 ekip najvišje ravni, med njimi pa bodo tudi števila ugledna imena.

BREAKING NEWS! The moment you have all been waiting for!



Riders confirmed for the UAE Tour 2021👈 Swipe left



Read more: https://t.co/15YOU5KshP



Further rider announcements coming soon. #UAETour pic.twitter.com/1XT0XWXzIX — UAE Tour Official (@uae_tour) January 21, 2021

Poleg lani drugega v skupni razvrstitvi in zmagovalca v razvrstitvi za belo majico najboljšega mladega kolesarja Tadeja Pogačarja, in lanskega zmagovalca Adama Yatesa bodo na štartu še Chris Froome, Marc Hirschi, Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, ter sprinterski zvezdniki Caleb Ewan, Sam Bennett, Fernando Gaviria in Pascal Ackermann.

Froome, Hirschi in Yates bodo na dirki debitirali v novih ekipah. Froome je z letošnjo sezono okrepil Israel Start-Up Nation, Hirschi je postal moštveni kolega Pogačarja in Polanca pri UAE Emirates, Yates pa je novi član moštva Ineos Grenadiers.

Dirka bo na sporedu od 21. do 27. februarja.

Za UAE je to najpomembnejša dirka v sezoni

Za Pogačarjevo in Polančevo ekipo UAE je to ena od najpomembnejših dirk v sezoni. Kolesarji UAE Emirates so trenutno na pripravah v Dubaju in so prva športna ekipa na svetu, ki je že opravila cepljenje proti novemu koronavirusu.

Spomnimo: lansko Dirko po ZAE so zaradi okužb z novim koronavirusom morali predčasno končati, kolesarji pa so morali v karanteno. Kot je Pogačar povedal v novembrskem intervjuju za Sportal, so se v njegovi ekipi že takrat dobro zavedali razsežnosti virusa.

"Osem oseb iz naše ekipe je zaradi koronavirusa pristalo v bolnišnici, dve celo na kisiku, tako da smo takoj vedeli, da s tem ni šale. Ko to doživiš tako od blizu, se bolj zavedaš resnosti položaja, kot pa če samo prebiraš o tem, da virus kroži nekje na Kitajskem in si misliš, da to ni nič takega. V ekipi so nas stalno opozarjali na to, da se je treba paziti, da to ni šala," je še poudaril Pogačar.

