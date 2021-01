Pogačar spregovoril o vsakoletnem strahu

Zanimanje za Tadeja Pogačarja se je po lanski izjemni zmagi na dirki Tour de France izdatno povečalo. Zaradi uspeha na dirki vseh dirk je tako ponedeljkovo video novinarsko konferenco obiskalo 54 novinarjev, ki so želeli izvedeti, kakšna so njegova razmišljanja v povezavi z lanskim Tourom in letošnjim, na katerem bo branil zmago.

A to ne bo edina tritedenska dirka v njegovem koledarju, saj se bo podal še na Vuelto, ki jo je lani drugič zapored osvojil Primož Roglič. Njegova prva preizkušnja bo konec prihodnjega meseca Dirka po Emiratih, kjer se z ekipo že pripravlja, hkrati pa so se kolesarji tudi cepili proti koronavirusu.

Pred njim prva tovrstna izkušnja

Da so lani spisali prav posebno zgodbo, čuti na vsakem koraku v Združenih arabskih emiratih: "Res smo imeli lepo dobrodošlico. Ko se vozimo po cestah, nas prepoznajo, slikajo, snemajo iz avtomobilov. Tu smo postali prepoznavni. Vedno bolj so kolesarsko usmerjeni, tako kot v Sloveniji, a tu prihaja kolesarstvo iz nič in se vzpenja strmo navzgor."

Foto: Getty Images

Njegov osrednji cilj je jasno branjenje rumene majice na Dirki po Franciji, kar bo zanj poseben izziv. Zaveda se, da je "lažje" zmagati kot braniti zmago: "Pomembno bo, da bom fizično pripravljen kot lansko leto. Da bom imel dobro podporo ekipe. Branil bom zmago, kar bo težko. To bo moja prva tovrstna izkušnja. Po lanskoletni zmagi sem postal še bolj motiviran, da bom še enkrat pokazal, da lahko zmagam dirke. Postavljam si nove cilje za to leto. Res sem branilec naslova najboljšega na Touru in tudi eden od favoritov, vendar ne vem, če sem osrednji. Veliko fantov je. Do Toura je še dolga pot."

"Mislim, da sta Roglič in Dumoulin rekla to vročih glav"

Letošnja trasa tritedenske francoske pentlje bo nekoliko drugačna. Na sporedu bosta dva kronometra, a oba bolj ravninsko naravnana in na tem bo moral Pogačar delati: "Glede na to, da je tako leto s covidom, še nismo mogli obiskati vetrovnika. Upam, da nam to uspe v naslednjih mesecih. Še pred pomembnimi dirkami, pred Tourom. Nekaj se da pridobiti na položaju na kolesu, največ pa na treningu. Z ekipo se pripravljamo na moj položaj. Trenirali bomo bolj na ravnem. Prej nisem tega veliko treniral, ker nisem mislil, da je bil čas. Letos bo imel tako na koledarju tudi trening kronometra."

S Primožem Rogličem sta se na zadnjem Touru udarila za zmago. Bosta tudi letos povsem v ospredju? Foto: Reuters

Prav gorski kronometer je bil tisti, ki mu je lani prinesel veliko zmago na Touru, potem ko je zadnji možen dan z izjemno vožnjo slekel v rumeno oblečenega rojaka Rogliča. Ta se je v dokumentarcu, ki je bil ob koncu leta na nizozemski televiziji, tako kot Tom Dumoulin spraševal o kredibilnosti Tadejeve vožnje na kronometru. In kako mladi Slovenec komentira izrečeno? "Mislim, da sta rekla vročih glav. Nič nenavadnega ni bilo, če gledaš celoten scenarij. Imel sem dober dan. Zelo dobro sem se pripravil. Menjava kolesa je bila zelo dobra, ekipa me je odlično vodila na poti in pri pripravi na koronometer. To je bil ključ, zato se je naredila razlika," je odgovoril Pogi, ki je moštvenim kolegom za lanski uspeh kupil ure, svojo dekle Urško pa odpeljal na posebno večerjo.

Vse do letošnjega leta je bil njegov rival, zdaj sta moštvena kolega

Marc Hirschi je velika okrepitev UAE Emirates. Pred tem sta bila s Tadejem rivala. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux Nekako je pričakovati, da bodo pri Jumbo-Vismi in lanskih poražencih Ineos Grenadiers skušali skovati taktiko, da bi prišli do rumene majice. "Že lani nisem bil sam. Imeli smo močno ekipo. Smola je bila, da se je Davide de la Cruz poškodoval. Fabio Aru ni dokončal dirke, prav tako pa je staknil poškodbo Davide Formolo. Smolo smo imeli, a kljub temu pokazali, da smo močni. Mislim, da lahko pokažemo svetu, da lahko dobro odpeljemo Tour de France."

Ekipa UAE Emirates se je v prestopnem roku okrepila. Še naprej mu bo trdno ob strani stal Jan Polanc, ob novincih Rafalu Majki in Ryanu Gibbonsu pa je največja pridobitev Marc Hirschi, ki je bil v mladih letih vselej Pogačarjev rival: "Marca poznam že od mlajših mladincev. Bila sva nekako vedno nasprotnika, ko sva tekmovala drug po drugemu. Kar dobra rivala sva bila vse od mlajših mladincev do lanskega leta. Morda sva malce različna kolesarja. S tem, da je on prišel k nam, je to ena boljših okrepitev. Naša ekipa se iz leta v leto izboljšuje. Lepo je videti fante na krovu. UAE ekipa bo močnejša vsako leto."

Strah pred tem, da ne bo napredoval

Jan Polanc mu je bil lani na Touru v veliko pomoč in tudi letos mu bo stal ob strani. Foto: Peter Podobnik/Sportida In v primerjavi z Rogličevo Jumbo-Vismo? "Mislim, da smo že močnejši," se je zasmejal Pogačar, ki se zaveda, da bo imel na sebi breme, ki ga lani ni čutil, saj je šel lahko v dirko povsem obremenjen: "Če enkrat zmagaš, vsi pričakujejo, da boš še drugič. Večina okoli mene ve, da je braniti zmago najtežje. Težje kot zmagati prvič. Zmagal sem največjo dirko na svetu. Kar pride, bo bonus. Ostajam motiviran. Želel si bom zmagovati v naslednjih letih. Če se to ne zgodi, ne pomeni, da bo konec sveta."

Dobro se tudi zaveda, kaj se je zgodilo Eganu Bernalu. Potem ko je leta 2019 postal veliki junak, se je veliko pričakovalo od njega tudi lani, a se je Kolumbijcu Tour popolnoma ponesrečil: "To je moj vsakoleten strah, da ne bom napredoval. Da bom imel smolo, ali se mi bo kaj zgodilo. A je takšno življenje kolesarja. Nekaj vsakdanjega je. Če bom ostal osredotočen in šel naprej z istimi motivi, bom še naprej napredoval. Upam, da ne bom imel nesreče, ostalo bo."

Najboljšo formo ujeti za Tour

Zaveda se, da je težje braniti kot napadati. Foto: Reuters Manjšo je imel na treningu v ZAE, vendar nič hujšega - ob trenutku nepazljivosti je padel in si nekoliko poškodoval komolec.

A se ne bo v letošnjem letu vse vrtelo le okoli Toura, ki je sicer osrednji cilj. Nastopil bo tudi na olimpijskih igrah, Vuelti, ni pa še jasno ali ga bomo videli na evropskem ali svetovnem prvenstvu, saj mu trasa na evropskem bolj ustreza. Če bo ves koledar izpolnil, potem je jasno, da ga čaka naporno leto. Poudarja, da bo moral biti pazljiv s pripravo.

"Vse se vrti okoli Toura, vendar sem lahko koristen tudi na preostalih dirkah, četudi nisem v najboljši formi. Imamo še druge kapetane. Če na določeni dirki ne bom najboljši, se bom podredil drugim. Zagotovo bo naporno. Dober bom moral biti skozi celotno leto, najboljšo formo pa ujeti za Tour in potem poizkusiti še na Vuelti," je še dejal Pogačar, ki se bo spoprijel tudi s prestižnimi klasikami.