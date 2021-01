Pogačarjev direktor: Tadej ima edinstven značaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarska ekipa UAE Emirates se po mnenju njenega športnega direktorja Allana Peiperja ni prepustila zadovoljstvu po zmagi Tadeja Pogačarja na lanskem Touru, ampak je samo še bolj zavihala rokave in slovenskemu šampionu omogočila, da bo tudi letos lahko napadel zmago na največji večdnevni dirki.

V klub so po odhodu dragega Italijana Fabia Aruja lahko pripeljali okrepitve, največje so Italijan Matteo Trentin, Poljak Rafal Majka in Švicar Marc Hirschi. Pogled na sestavo ekipe pa Peiperju privablja nasmeh na ustnice, za spletno stran cyclingnews.com je dejal, da še nikoli ni sodeloval s tako močno ekipo, ki jo bo na cestah največjih dirk vodil Slovenec z edinstvenim značajem.

"UAE Emirates take ekipe še ni imel. Prepričan sem, da se bomo lahko letos od prvega dneva spogledovali z rumeno majico na Touru. Ta bo velik izziv, lahko že rečem, da bo ekipa na njem vozila s svojo taktiko, ne bo se spustila v neposreden obračun z Jumbo-Vismo in Ineosom, " je napovedal športni direktor ekipe UAE Emirates.

"Naša ekipa je šele v razvoju"

"Okrepili smo plezalni kontingent, ki bo Pogačarju olajšal delo. Naša ekipa je šele v razvoju, lani na Touru smo imeli veliko smole s poškodbami in boleznijo, letos računamo, da bo drugače. Tekmeci Pogačarju zagotovo ne bodo dopustili tega, kar so mu lani, zato bo potreboval močnejšo ekipo. Ne bom rekel, da bomo vozili kot naši najhujši konkurenčni ekipi, a bomo imeli dovolj streliva za razne taktične različice, ne samo, da jima sledimo," meni Peiper.

Avstralec je prepričan, da Pogačarja uspeh ni spremenil, meni, da ima edinstven značaj, ki ga bo obdržal v kolesarskem vrhu.

"Šampioni imajo včasih težave, ovirajo jih pritiski zaradi pogodb, denarja ali okoliščin, zaradi katerih jim ne gre vse po načrtih. Začnejo sem jim kazati razpoke v oklepu, a Tadej ima edinstven značaj. Je umirjen, na vsakem koraku kaže hvaležnost moštvenim kolegom, osebju, vodstvu. Ima uravnotežen čustveni odziv, ni nikoli negativen ali kritičen. Če bo stres še naprej blažil s svojo zabavnostjo, bo ostal tako dober, kot je," je dobre značajske lastnosti slovenskega kolesarja opisal Peiper.

