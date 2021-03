Pogačarjev sotekmovalec razkril razlog za izbris iz štartne liste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Etapna dirka po Kataloniji je prvi preizkus forme za nadarjenega 22-letnega Švicarja Marca Hirschija, ta je konec lanskega leta povsem nepričakovano zamenjal ekipo. Iz moštva Sunweb (zdaj Team DSM) se je preselil k Janu Polancu in Tadeju Pogačarju v ekipo UAE Emirates, zaradi podpisa pogodbe o nerazkrivanju pa nikoli ni zares pojasnil, zakaj se je tako nenadoma odločil za spremembo.

Foto: UAETeamEmirates/Fizza

Modrostna zoba in težave s kolki

Zdaj je v pogovoru za francoski L'Equipe razložil vsaj to, zakaj je sezono začel šele zdaj v Kataloniji, ko pa je bil že dvakrat na štartnem seznamu, najprej za Dirko po Združenih arabskih emiratih, nato še za dirko Boucles Drôme Ardèche, a so ga v ekipi tik pred zdajci zamenjali z drugim kolesarjem.

Razlog naj ne bi bila slaba pripravljenost, temveč odstranitev dveh modrostnih zob tik pred odhodom na višinske priprave in težave s kolkom, ki ga pestijo zato, ker ima eno nogo daljšo od druge. Težavo so za zdaj rešili s premišljenimi nastavitvami na kolesu in prilagojeno obutvijo.

"Nisem želel biti v breme"

Zaradi vsega naštetega, za povrhu pa še pomanjkanja treninga, so se v ekipi odločili, da prvo dirko svetovne serije v sezoni 2021, UAE Tour, Švicar izpusti. "Ekipa je želela zmago in nisem jim želel biti v breme," je pojasnil. V ekipi so cilj izpolnili, dirko je na koncu dobil Pogačar.

Na lanskem Touru so ga izbrali za najbolj borbenega kolesarja. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Vsakega uspešnega kolesarja se povezuje z dopingom"

Hirschi je spregovoril tudi o namigovanjih o uporabi prepovedanih sredstev. "Sprijaznil sem se s tem, da ljudje vsakega kolesarja, ki doživi uspeh, povezujejo z dopingom. S tem se učim živeti. Poskušam se sprijazniti s tem, da se bodo vedno našli kritiki," je razmišljal na štartu prve etape Dirke po Kataloniji.

"To se dogaja vsem, tudi Tadeju. Da ne bi razmišljal o tem, sem začel sodelovati z mentalnim trenerjem, ki nima nič s kolesarstvom, mi pa pomaga, da se izognem tovrstnemu stresu. Sodelujeva že nekaj sezon, gre za bolj eksperimentalno sodelovanje," je dejal. "Postala sva prijatelja in v trenutkih, ko se mi zdi, da ga potrebujem, ga pokličem."

Foto: Guliverimage

"Sprejel sem pravo odločitev"

Dejal je, da ga je v ekipo UAE privabil švicarski pridih v vodstvenem kadru in prisotnost kolesarjev, s katerimi je dirkal že v mlajših kategorijah.

"Sprejel sem pravo odločitev in moja nova ekipa mi bo pomagala k napredku. Pridružil sem se Tadeju, Brandonu (McNultyju, op. a.) in Mikkelu (Bjergu, op. a.), skupaj spadamo med deset najboljših mladih kolesarjev na svetu. Menedžer ekipe Mauro Gianetti je Švicar, moj športni direktor Fabrizio Guidi živi v kraju Ittigen (Hirschijevem rojstnem mestu). Nisem se podal na neznan teren," je zagotovil Hirschi.

Raznovrstni in zelo nadarjeni Švicar, ki je v lanski sezoni nanizal obilo izjemnih rezultatov – zmagal je na Valonski puščici, bil drugi za Primožem Rogličem na klasiki Liege–Bastogne–Liege in tretji na cestni dirki svetovnega prvenstva –, je z UAE Emirates, kjer imajo z njim velike načrte, podpisal triletno pogodbo.

Pogačar in Hirschi sta že večkrat skupaj stala na zmagovalnem odru. Lani tudi na dirki Liege-Bastogne-Liege, kjer je slavil Primož Roglič. Foto: Guliverimage/Getty Images

Na klasikah bo kapetan, na Touru bo v pomoč Pogačarju

Kot vrhunce nove sezone je označil ardenske klasike, Dirko po Franciji, olimpijske igre in svetovno prvenstvo.

"Moj glavni cilj so klasike, kjer bom imel na voljo svojo ekipo, nato pa bom na Touru pomagal Tadeju," je napovedal.

Njegova naslednja dirka po Dirka po Baskiji (od 5. do 10. aprila), kjer se bosta prvič pomerila tudi Pogačar in Roglič, pod pogojem, da bo ta že pripravljen po padcih na dirki Pariz–Nica, kjer je na zadnji etapi izgubil skoraj že dobljeno dirko.

Preberite še: