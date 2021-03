Največji zaslužkarji v svetu kolesarstva so …

Tadej Pogačar po podatkih francoskega in belgijskega časopisa L’Equipe in Het Nieuwsblad spada med največje zaslužkarje v svetu profesionalnega kolesarstva.

Novinarji francoskega in belgijskega časopisa L’Equipe in Het Nieuwsblad so posodobili seznam najbolje plačanih kolesarjev. Po zmagi na Dirki po Franciji se je med največje zaslužkarje prebil slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates), na vrhu lestvice pa kljub slabšim rezultatom po hudi poškodbi julija 2019 vztraja štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome (Israel Start-Up Nation). Kako visoko je Primož Roglič?

Na vrhu lestvice največjih zaslužkarjev v svetu kolesarstva po podatkih časopisov L’Equipe in Het Nieuwsblad ostaja štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome, ki naj bi pri ekipi Israel Start-Up Nation, ki se ji je pridružil v letošnji sezoni, letno zaslužil okrog 5,5 milijona evrov bruto.

Na drugem mestu lestvice sta trikratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan (BORA-hansgrohe) in po novem tudi Tadej Pogačar, ki naj bi na leto zaslužila okrog pet milijonov evrov.

Pogačar je nedavno podaljšal svojo zvestobo ekipi Emiratom, in to vse do leta 2026, kar je v svetu kolesarstva relativno dolga pogodba. Kot je povedal na novinarski konferenci pred začetkom Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer je na koncu tudi zmagal v skupnem seštevku, se v ekipi dobro počuti, med njim in delodajalci pa vlada medsebojno zaupanje. 22-letni kolesar že zdaj vlaga v razvoj kolesarstva. Ustanovil je namreč kolesarsko ekipo POGI Team, v kateri se bodo kalili bodoči kolesarski rodovi.

Naslednji na plačilni lestvici je Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), zmagovalec Toura 2018, ki naj bi letno zaslužil okrog 3,5 milijona evrov, tik za njim pa je njegov moštveni kolega in naslednik na prestolu zmagovalcev Toura Egan Bernal (2,8 milijona evrov).

Na lestvici desetih najbolje plačanih kolesarjev je tudi aktualni svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) z 2,3 milijona evrov, med deseterico pa sta se prebila tudi njegova največja konkurenta na klasikah Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki letno zaslužita okrog 2,2 oz. dva milijona evrov.

Enaka vsota po poročanju omenjenih časnikov pripada tudi vodilnemu kolesarju na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Primožu Rogliču (Jumbo-Visma), Adamu Yatesu (Ineos Grenadiers), Thibautu Pinotu (FDJ), Jakobu Fuglsangu (Astana) in Romainu Bardetu (Team DSM).