Po uspešnem pobegu zmaga Danca, Pogačar pa ostaja trdno v vodstvu

od Tirenskega do Jadranskega morja, 6. etapa

Kolesarji na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja so danes opravili predzadnjo, šesto etapo. Na preizkušnji od Castelraimonda do Lido di Ferma, dolgi 169 km, je bil v peterici ubežnikov najboljši Danec Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation). Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa je zanesljivo ubranil skupno vodstvo.