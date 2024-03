Pogačarjev katalonski debi: na papirju ni junaka, ki bi ga lahko ustavil

Tadej Pogačar je sezono odprl kot zadnji izmed velike četverice zvezdnikov, ki se bodo poleti spopadli na francoskem Touru. V tekmovalno leto 2024 je vstopil 2. marca z epsko zmago na italijanski neoklasiki Strade Bianche, to soboto pa je na prvem spomeniku sezone, Dirki Milano–Sanremo, osvojil tretje mesto. Zdaj je napočil čas še za njegovo prvo večetapno dirko sezone, na kateri bo preizkusil formo za majski Giro.

Veliki trije manjkajo

Njegovi največji rivali, ki jih pričakujemo na julijskem Touru, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) in Primož Roglič (BORA – hansgrohe), imajo v nogah že nekaj več kilometrov. Danec, ki bo na Touru poleti napadal tretjo zaporedno zmago, je osupljivo moč letos že pokazal z zmagama na večetapnih dirkah O Gran Camino in Tirreno–Adriatico, Belgijec je osvojil portugalski preizkušnji Figuera Champions Classic (enodnevna) in Dirko po Algarveju (pet etap), nazadnje pa na Dirki Pariz–Nica zasedel drugo mesto v skupnem seštevku. Prav na tej dirki je sezono odprl tudi Roglič in zasedel deseto mesto.

Močna podporna ekipa

A nobenega od treh naštetih letos ne bo na katalonski preizkušnji, zato ni videti kakšnega očitnega izzivalca Tadeja Pogačarja. Še posebej ob dejstvu, da bo imel Slovenec ob sebi še izjemno močno zasedbo moštva UAE Emirates s Portugalcem Joaom Almeido, Rusom s francoskim potnim listom Pavlom Sivakovom, pa Avstralcem Jayem Vinom, Avstrijcem Felixom Grossschartnerjem, Špancem Marcom Solerjem in še enim Slovencem Domnom Novakom.

Pa tekmeci?

Nizozemska Visma v Katalonijo prihaja z zmagovalcem lanske Vuelte, Američanom Seppom Kussom, Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom in mladim belgijskim upom Cianom Uijtdebroeksom, britanski Ineos z Valižanom Geraintom Thomasom, Kolumbijcem Eganom Bernalom. Nemška Bora stavi na Rusa Aleksandra Vlasova, francoska Groupama – FDJ na Lennyja Martineza, španski Movistar na Enrica Masa, belgijski Soudal –, Quick Step na Španca Mikela Lando in mladega Belgijca Ilana Van Wilderja, avstralska Jayco AlUla na Britanca Simona Yatesa …

Lani zmagal Roglič

V torek, sredo in soboto bodo na katalonski pentlji gorske etape s ciljem v klanec, kjer bo Pogačar najbrž poskušal dodobra preizkusiti stanje svojih nog na dolgih vzponih, kar pa zagotovo ni dober obet za njegove konkurente. Tudi na preostalih štirih razgibanih etapah za njegove tekmece ne bo počitka, saj je že dokazal, tudi z osvojenimi tremi spomeniki, da je mojster tudi na takšnih profilih. Vse razen še druge zaporedne slovenske zmage v Kataloniji – lani je dirko dobil Primož Roglič – bi bilo presenečenje.

Lani je Dirko po Kataloniji dobil Primož Roglič in kasneje slavil še na Giru. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kaj ponuja katalonski izziv?

Roglič je lani dobil prvo etapo s startom in ciljem v Sant Feliu de Guíxolsu. Na las podoben uvod v dirko bo tudi letos, le da bo prva etapa slabih deset kilometrov daljša. Na 173,9 kilometra dolgi trasi kolesarje čakajo trije kategorizirani vzponi, en tretje in dva druge kategorije, skupno pa dobrih 2.270 višinskih metrov. Že v drugi etapi bo cilj v klanec. Kolesarji se bodo v 186-kilometrski etapi povzpeli na pirenejsko smučarsko središče Wallter 2.135 metrov nad morjem.

Trasa 2. etape:

Foto: A. S. O.

V sredo sledi še ena zahtevna gorska etapa z vzponom na Port de Toses (I. kategorija), Porto de Canto (ekstra kategorija) in za konec 177-kilometrov dolge etape še na Port Aine (ekstra kategorija). Skupno bodo morali v sredo tekmovalci premagati skoraj štiri tisoč "višincev". Četrtkova preizkušnja bo dan za oddih, v 169 kilometrih bo ogromno spustov, pa le en resnejši vzpon druge kategorije na Port d'Ager, v petek bo plezanja dvakrat toliko kot dan prej, a klanca druge kategorije Col de Les Ventoses in Alt de la Creu d'Aragall ne bi smela poskrbeti za kakšno hujšo selekcijo in večje premike v skupnem seštevku, zato pa bo nadvse pestro v boju za stopničke v skupnem seštevku v soboto.

Trasa 3. etape:

Foto: A. S. O.

V predzadnji etapi kolesarje čaka več kot štiri tisoč višinskih metrov, in to v vsega 155 kilometrih etape. Premagati bodo morali štiri kategorizirane vzpone (Col de la Batallola – 3. kategorija, Collet de Cal Ros – 2. kategorija, Coll de Pradell – ekstra kategorija, Collada de Sant Isidre – 1. kategorija), za zaključek dneva pa še vzpon na Queralt, klanec prve kategorije. V nedeljo bo zaključek dirke s 145-kilometrsko etapo s startom in ciljem v Barceloni. Ponudila bo nekaj manj kot dva tisoč "višincev", vzponom na Col de la Creu de l'Ordal (III. kategorija), pa na v zaključnih krogih še šestimi vzponi na Montjuic (II. kategorija). Mestni hrib katalonske prestolnice.

Trasa 6. etape:

Foto: A. S. O.

Po katalonski dirki Pogačarja 21. aprila čaka še belgijski spomenik Liege–Bastogne–Liege, ki ga je osvojil že leta 2021, 4. maja pa že start prvega grand toura sezone, italijanskega Gira, na katerem bo prav tako poskušal ponoviti lanski podvig Primoža Rogliča in kot drugi Slovenec v zgodovini slaviti na rožnati pentlji.

