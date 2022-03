Pogačar vstopa v neznan svet

"Vem, da so tovrstne dirke drugačne od normalnih," je po preizkusi trase, ki jo bo prekolesaril danes na mini klasiki Dwars door Vlaanderen, povedal Tadej Pogačar. Zaveda se, da bodo kocke poseben izziv in hkrati priprava na Tour de France.

Tadej Pogačar se bo belgijske mini klasike Dwars door Vlaanderen z dolgoletno zgodovino (letos je na sporedu že 76. izvedba) udeležil z mislijo na letošnjo Dirko po Franciji. Del trase vsebuje tudi tlakovane odseke, ki bodo del 5. etape letošnje tritedenske francoske kolesarske pentlje – ta bo speljana tudi po trasi spomenika Paris-Roubaix, za katero je značilno, da tekmovalci kolesarijo po kockastih odsekih.

Te predstavljajo prav posebno vožnjo in zlasti pazljivost, saj se lahko hitro pripeti kakšen padec, zlasti, če so tla zaradi morebitnega dežja spolzka.

Tadej je pripotoval v neznan svet, kot je povedal od prihodu v Belgijo. Pred njim sta belgijski klasiki – druga dirka bo na sporedu v nedeljo in je vsem znana Dirka po Flandriji.

Rival, kot je Wout van Aert (Jumbo-Visma), bo dirko izpustil in se pripravil na dirko ob koncu tedna, zato pa bo denimo na delu lanskoletni zmagovalec Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers).

"Zame je korak v neznano, vendar se že zelo veselim"

Kolesarji bodo morali prevoziti 183 kilometrov med mestoma Roeselare in Aregem. Pogačar bo imel ob sebi šest kolesarjev. V dresu UAE Emirates bodo tako nastopili Matteo Trentin, Alexys Brunel, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira in Oliviero Troia.

Dirka Dwars door Vlaanderen Dolžina : 184 km (1,412 višinskih metrov)

: 184 km (1,412 višinskih metrov) Štart: ob 10. uri v mestu Roeselare

ob 10. uri v mestu Roeselare Pričakovan prihod v cilj: okoli 17. ure v mestu Waregem V 76. izvedbi dirke se je organizator odločil za novosti. Nekaj novih vzponov je, kakor tudi sektorjev, na katerih bodo kolesarili po tlakovcih. Po prvih 50 kilometrih ravninske vožnje se bo začel "hriboviti" del. Foto: La FlammeRouge Zanimivo zna biti 15 kilometrov do cilja, ko pride na vrsto zaključni vzpon z imenom Holstraat. Lanski zmagovalec Van Baarle se je do zmage odpeljal 50 kilometrov pred ciljem, kar je že večkrat v karieri demonstriral tudi Pogačar. Zato lahko tudi od našega šampiona pričakujemo, da bo poizkusil s kakšnim od predčasnih napadov. Tovrstnih možnosti je ogromno, 40 kilometrov pred ciljem je denimo mamljiv vzpon Ladeuze.

"Zelo sem se veselil prihoda v Flandrijo. Zgodovina in strast do kolesarstva sta v Belgiji edinstveni in komaj čakam, da bom del tega. Forma je dobra in upam, da bomo spredaj, vendar si glede tlakovcev ne ustvarjam iluzij. Vem, da bo tu drugačen način dirkanja, kot je to običajno. Uživati bom skušal, kolikor bo to mogoče," je dejal Pogačar po prvem preizkusu kockastih odsekov.

"Moštveni kolega Trentin pozna belgijske klasike, zato nam bodo njegove izkušnje prišle prav. Zame je korak v neznano, vendar se že zelo veselim," dodaja Pogačar.

A Pogiju sicer kocke niso povsem tuje, saj je na severnih klasikah po Evropi že nastopil kot mladinec in kot član U23 zasedbe. Kolesaril je mladinsko izvedbo Paris-Roubaix leta 2016 in bil 14. Prav tako dirko Gent-Wevelgem leta 2017 in Ronde van Vlaanderen Belofte v letu 2018, ko je bil 15.

In kdo so favoriti za zmago? Pogačar spada v ožji krog, ob njem pa je treba izpostaviti naslednja imena: Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Soren Kragh Andersen (DSM), Mads Pedersen (Trek Segafredo), Tiesj Benoot (Jumbo Visma), Matteo Trentin (UAE Emirates), Yves Lampaert (Quick Step), Victor Campenaerts (Lotto Sudal), Greg Van Avermaet (AG2R), Stefan Küng (Groupama - FDJ) ...

Od slovenskih kolesarjev bosta na štartu še Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange Jayco).