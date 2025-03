Po Vingegaardu na dirki Pariz–Nica odstop še enega od favoritov #video

Poor Skjelmose, abandons the race after a heavy crash. Best rider for Lidle Trek... #ParisNice pic.twitter.com/mUZLS4cyBE — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) March 15, 2025

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) je padel 50 kilometrov pred ciljem, ko je glavnina naletela na kos neoznačenega cestnega pohištva. Kolesarji na čelu skupine so tiste za njimi opozorili na oviro, a je bilo to za Skjelmoseja, ki je vozil blizu čela glavnine, prepozno. Danec je padel in z glavo močno udaril ob asfaltno površino.

El tortazo de Skjelmose. 🤦🏻‍♂️



Seguramente esto tendría que estar mejor señalizado. pic.twitter.com/5XvGBV3y2B — Alberto Marcos Gallego (@albermg) March 15, 2025

Za zdaj še ni znano, kakšne so posledice padca, so pa iz ekipe že čez nekaj minut sporočili, da je Skjelmose na poti v bolnišnico in je dirko že zaključil. Tudi današnja etapa poteka v zelo slabih vremenskih razmerah.

Po odstopu Skjelmoseja se je na tretje mesto provizorično premaknil Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), ki za vodilnim Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike) zaostaja 1:20 minute.