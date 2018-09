Pinotu vzpon na Covadongo, Yates ostaja v rdečem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaključni vzpon je še tretji dan po vrsti prinesel obračun favoritov za najvišja mesta v skupnem seštevku. Na skoraj 12-kilometrskem vzponu s povprečnim naklonom 7,2 odstotka je prvi resneje napadel Lopez, a so ga tekmeci kilometer kasneje ujeli. Zatem je pospešil Pinot in v svoji nameri uspel. Privozil si je deset sekund prednosti in v svojem ritmu nadaljeval proti vrhu.

Za njim so se začeli vrstiti napadi, večkrat je poskusil tudi Yates. Slaba dva kilometra pred koncem se je iz skupine favoritov odpeljal Lopez, preostala peterica pa je hitro ugotovila, da se bo morala zadovoljiti z obračunom za tretje mesto.

Pinot je slavil z 28 sekundami pred Lopezom, dve sekundi kasneje je čez cilj prišel Yates. Španec Alejandro Valverde je bil četrti z 32 sekundami zaostanka, toliko kot tudi Nizozemec Steven Kruijswijk na petem mestu. S 34 sekundami zaostanka sta ciljno črto prečkala Španec Enric Mas in Kolumbijec Nairo Quintana. Težek dan je za Kolumbijcem Rigobertom Uranom, ki je izgubil eno minuto in 25 sekund, v skupnem seštevku je izgubil dve mesti. Podobno se je zgodilo tudi Špancu Ionu Izagirreju, ki je zaostal še 24 sekund več kot Uran, skupno pa je prav tako izgubil dve mesti.

Slovenca tudi tokrat v ozadju

Slovenca sta tudi tokrat končala v ozadju. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je skozi cilj prišle na 97. mestu in z 29:06 minute zaostanka. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil 140., 37:31 minute za Pinotom. Skupno sta Slovenca na 146. oziroma 147. mestu.

Yates je po zaslugi štirih sekund bonusa za tretje mesto skupno prednost še povečal. Valverde na drugem mestu zaostaja 26 sekund, Quintana na tretjem 33.

Kolesarje v ponedeljek čaka dan premora, v torek pa je na sporedu 32-kilometrska vožnja na čas v Torrelavegi.

Izidi, 15. etapa:

1. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 5:01:49

2. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) + 0:28

3. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 0:30

4. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 0:32

5. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNL-Jumbo) isti čas

6. Enric Mas (Špa/Quick-Step Floors) 0:34

7. Nairo Quintana (Kol/Movistar) isti čas

8. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First-Drapac) 1:25

9. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:33

10. Ion Izagirre (Špa/Bahrain-Merida) 1:49

...

97. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 29:06

140. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 37:31

Skupno:

1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 64:13:33

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 0:26

3. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 0:33

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 0:43

5. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNL-Jumbo) 1:29

6. Enric Mas (Špa/Quick-Step Floors) 1:55

7. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 2:10

8. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First-Drapac) 2:27

9. Ion Izagirre (Špa/Bahrain-Merida) 3:03

10. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 3:15

...

146. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 3:29:57

147. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 3:31:50