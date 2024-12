Pidcock letos brez ciklokrosa

Dodal je, da se namerava vrniti v ciklokros v sezoni 2025/26.

"V nedeljo sem gledal prvo dirko ciklokrosa v letošnji sezoni in to me je spomnilo, da bi verjetno moral uradno omeniti, da letos ne bom dirkal v ciklokrosu. Potrebujem čas, da spoznam delovanje nove cestne ekipe in kolege iz moštva," je zapisal nekdanji svetovni prvak v tej disciplini.

Letošnja sezona bo prva v njegovi karieri brez ciklokrosa, pred tem je v njem naslov svetovnega prvaka osvojil v vseh treh starostnih kategorijah.

Vrh sezone ciklokrosa bo 2. februarja, ko bo v Lievinu svetovno prvenstvo. Glavna favorita na vseh dirkah, na katerih bosta nastopila, bosta tako Nizozemec Mathieu van der Poel in Belgijec Wout van Aert.

Preberite še: