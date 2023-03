Philipsenu sprinterska klasika, Mezgec in Govekar odstopila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec belgijske kolesarske klasike Brugge-De Panne, ki šteje tudi za točke svetovne serije. Kolesar ekipe Alpecin-Deceuninck je imel v zaključku dirke, na kateri zelo redko ne zmaga sprinterski specialist, več moči od Nizozemca Olava Kooija ter rojakov Yvesa Lampaera in Frederika Frisona.

Omenjena četverica si je pred drugimi 14 člani najboljše skupine v zadnjih kilometrih priborila 21 sekund prednosti, sprint za peto mesto pa je dobil Nizozemec Fabio Jakobsen.

🎥An impressively strong @JasperPhilipsen wins the Classic Brugge-De Panne ahead of Olav Kooij, Yves Lampaert and Frederik Frison!#BruggeDePanne pic.twitter.com/EdCDdXjxnZ — Classic Brugge-De Panne (@bruggedepanne) March 22, 2023

Slovenska predstavnika Luka Mezgec, ki je pomagal Dylanu Groenewegnu, kapetanu ekipe Jayco AlUla, in Matevž Govekar, ki je bil zadolžen za pomoč Philu Bauhausu, kapetanu ekipe Bahrain-Victorious, sta v deževnem in vetrovnem vremenu odstopila. Veter je na 211 kilometrov dolgi progi odigral veliko vlogo in že kmalu razbil glavnino.

Izidi: 1. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Deceuninck) 4;38:52

2. Olav Kooij (Niz/Jumbo Visma)

3. Yves Lampaert (Bel/Soudal-Quick Step) isti čas

4. Frederik Frison (Bel/Lotto Dstny) + 0:01

5. Fabio Jakobsen (Niz/Soudal-Quink Step) 0:21

6. Jonas Rickaert (Bel/Alpecin-Deceuninck)

7. Cedric Beullens (Bel/Lotto Dstny)

8. Stian Fredheim (Nor/Uno-X)

9. Juan Molano (Kol/UAE Emirates)

10. Marijn Van den Berg (EF Education-Easy Post) isti čas Odstop: Luka Mezgec (Slo(Jayco AlUla), Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious)

Preberite še: