Petacchi zaradi zlorabe dopinga suspendiran za dve leti

Italijan je protidopinška pravila kršil v letih 2012 in 2013. Foto: Vid Ponikvar

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je nekdanjega odličnega italijanskega sprinterja Alessandra Petacchija zaradi zlorabe dopinga suspendirala za dve leti. Italijan je protidopinška pravila kršil v letih 2012 in 2013, je Uci sporočila v soboto. Kot del operacije Aderlass je bil 45-letnik, ki je kariero končal leta 2015, začasno suspendiran že maja.

Zdaj pa je na podlagi informacij, ki jih je zveza prejela od avstrijskih organov pregona, Uci sprejela končno kazen.

Petacchi, ki je pred tremi meseci zanikal vse obtožbe, naj bi zlorabljal krvi doping, do katerega je prišel preko nemškega zdravnika iz Erfurta. Tam so delovali glavni akterji te afere, zdravnik Mark Schmidt in trije njegovi sodelavci.

Med osumljenimi v aferi Aderlaas sta tudi slovenska kolesarja Kristijan Koren in Borut Božič.

Petacchi, ki je v karieri osvojil številne etape na vseh treh tritedenskih dirkah - Giro d'Italia, Tour de France in Vuelta -, je enkrat že bil suspendiran. Leta 2008 je prejel desetmesečno prepoved, ker je bil med dirko po Italiji 2007 pozitiven na salbutamol, ki se uporablja za zdravljenje astme.

