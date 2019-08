Italijanski šprinter Viviani se seli v Cofidis, še prej pa po vozovnico za Tokio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijsko profesionalno kolesarsko moštvo Deceuninck-Quick Step po tej sezoni zapušča italijanski šprinter Elia Viviani, vodstvo ekipe pa je do leta 2023 podaljšalo pogodbo z vzhajajočim belgijskim zvezdnikom Remco Evenpoelom.

Članski evropski prvak s cestne dirke letošnjega prvenstva v Alkmaarju Viviani bo prihodnje leto vozil za francoski Cofidis, zato pa je belgijsko moštvo, ki je trenutke slave doživelo na letošnjem Touru, ko je bil njegov prvi adut Francoz Julian Alaphilippe dolgo v rumeni majici in v boju za skupno zmago, zadržalo evropskega prvaka v kronometru Remca Evenpoela.

V Tokiu bo branil zlato iz Ria

Tridesetletni italijanski zvezdnik Viviani je v devetih sezonah med profesionalci vozil za moštva Liquigas (Cannondale), Sky in Quick Step (Deceuninck Quick Step), tekmuje pa še vedno tudi na velodromu, kjer namerava na igrah naslednje leto v Tokiu braniti naslov olimpijskega prvaka iz Ria 2016 v disciplini Omnium.

V Riu je Viviani osvojil olimpijsko zlato:

Prav zaradi olimpijskih kvalifikacij se bo njegova letošnja sezona zavlekla vse do novembra, resne cestne dirke pa je za letos končal po Dirki po Franciji. Na prihajajoči Vuelti ga namreč ne bo, izpustil bo tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Yorkshiru, na katerem po lastnih besedah, "proti pospeškom, ki sta jih zmožna Peter Sagan in Mathieu van der Poel, ne bi imel nobenih možnosti".

Pri francoskem moštvu Cofidis, ki naj bi naslednje leto iz prokontinentalnega ranga prestopilo v Pro Tour, si Viviani želi nadaljevati tisto, kar počne najbolje, in v statistiki nadgraditi trenutnih 76 zmag.

Naložba za prihodnost

Remco Evenpoel je pogodbo z moštvom Deceuninck SuickStep podaljšal do leta 2023. Foto: Vid Ponikvar Eden od najbolj obetavnih kolesarjev ta trenutek, 19-letni Belgijec Remco Evenepoel, je v tej sezoni prikolesaril do petih zmag, najbolj prestižni sta kronometrska na evropskem prvenstvu in enodnevna dirka svetovne serije San Sebastian.

"Vesel in ponosen sem, da sem podaljšal pogodbo z Deceuninck-Quickstepom, s katerim bomo naprej gradili mojo prihodnost. Ekipa verjame vame od vsega začetka in to mi pomeni ogromno. Podaljšanje pogodbe je bila logična poteza," je ob podpisu dejal Evenepoel, ki je v lanski sezoni še kot mladinec kot prvi v zgodovini na svetovnem prvenstvu zmagal tako v vožnji na čas kot cestni dirki.

