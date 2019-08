Viviani je evropski prvak, Luka Mezgec osmi

Elia Viviani times his attack to perfection and defends Italy's European title in the Men's Road Race! 🇮🇹#EuroRoad19 pic.twitter.com/ncJzquJkOc — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 11, 2019

Prva odločilna akcija se je zgodila dobrih 60 kilometrov pred ciljem, ko so napadli Italijani. Izoblikovala se je skupina 13 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Mezgec. Skupina je imela že 40 sekund prednosti, ko je pospešil Nemec Pascal Ackermann. Sledila sta mu le Belgijec Yves Lampard in Italijan Viviani, preostali niso imeli moči oziroma interesa, da bi jih lovili.

Na napad ni odgovoril niti Mezgec, ki je zagotovo pogrešal pomoč kakšnega moštvenega kolega. Tako je moral počakati na zasledovalno skupino, ki so jo vodili Nizozemci, ki so ubežnike lovili predvsem, da bi v boj za zmago pripeljali Dylana Groenewegna. A trojka na čelu je bila premočna in je med seboj obračunala za zmago.

Največ moči je imel Viviani, Lampard niti ni poskušal šprintati, Ackermann pa je zaostal že štiri kilometre pred ciljem.

Šprint zasledovalne skupine za četrto mesto je dobil Norvežan Alexander Kristoff. Skupina je za zmagovalcem zaostala 33 sekund.

"Vedeli smo, da bo od štarta do cilja vojna in tako je bilo"

"Po ogledu proge smo točno vedeli, kako bo, glede na to, da so te dni zelo nizozemske vremenske razmere, saj močno piha. Prvi krog je bil čisto na odprtem ob morju, vedeli smo, da bo od štarta do cilja vojna in tako je bilo. Po 20 km smo bili takoj na vetru, izoblikovala se je sedem skupin. V prvi skupini smo imeli Mezgeca in Davida Pera, več kot polovico dirke mu je odlično pomagal. Šest krogov do cilja, ko so Italijani napadli, je Mezgec priključil, potem pa v bistvu ni naredil nobene napake. Dirka se je odvila, kot se je, a z osmim mestom v taki konkurenci smo lahko vsi zelo zadovoljni," je ocenil slovenski selektor Andrej Hauptman.

Izidi,cestna dirka, člani elite (Alkmaar - Alkmaar, 172,6 km): 1. Elia Viviani (Ita) 3:30:52

2. Yves Lampaert (Bel) + 0:01

3. Pascal Ackermann (Nem) 0:08

4. Alexander Kristoff (Nor) 0:33

5. Morkov Michael (Dan)

6. Sam Bennett (Irs)

7. Matteo Trentin (Ita)

8. Luka Mezgec (Slo)

9. Demare Arnaud (Fra)

10. Selig Rüdiger (Nem) vsi isti čas

...

Matic Grošelj, Gašper Katrašnik, Marko Kump,

David Per in Luka Pibernik (vsi Slovenija) dirke niso končali

Preberite še: