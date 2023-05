Oglasil se je Tadej Pogačar

"Končno objava o mojem trenutnem vsakodnevnem življenju. Dobra dva tedna sem raziskoval Monako in okolico. Dobro sem treniral na rolerjih in skrbel za svoje zapestje. Daleč od dolgočasnega življenja, najboljši del pa je to, da lahko gledam Urško, ki dirka v Španiji. Sporočil vam bom, ko bom spet zunaj na kolesu, a za zdaj bo trdo delo še naprej potekalo v kuhinji in na vrtu," je v objavi na Instagramu zapisal Tadej Pogačar, ki uspešno okreva po poškodbi roke, ob tem pa se poti na domačem trenažerju in na kondicijskih treningih, s katerimi vzdržuje pripravljenost.

Pod objavo so Pogačarju številni namenili spodbudne besede, med drugim se je oglasil Remco Evenepoel, ki je zaradi okužbe s koronavirusom predčasno sklenil Dirko po Italiji. "Mož za maratone Pog. Nadaljuj boj, 'šef'," je zapisal Evenepoel.

Pogačar si je pri padcu na spomeniku LBL zlomil skafoidno in lunarno kost v dlani leve roke, še isti dan prestal operacijo na kliniki v Genku, njegova rehabilitacija pa naj bi po prvi oceni zdravnikov trajala od pet do šest tednov. Pogačar se je poškodoval 23. aprila, kar pomeni, da bi po tej časovnici na cesti lahko treniral šele konec maja.

