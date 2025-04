Se ne strinjate? Pritožite se in dosezite svoje!

Pogosto se znajdemo v položajih, kjer bi radi izrazili svoje nesoglasje, vendar pa se pri pisanju uradnih pritožb pogosto srečamo s številnimi ovirami. Ne glede na to, ali gre za odločbo državnega organa, sodno odločbo ali drugo vrsto uradnega dopisa, je pomembno vedeti, kako napisati pritožbo . Naproti vam zato prihaja Pravnik na dlani , ki ponuja storitve pravnega svetovanja, pregleda in izdelave pravne dokumentacije – tudi pritožb.

Pritožba – smernice za uspeh

Da bi bila pritožba uspešna, mora biti pravilno napisana. Ko se odločimo za pisno vložitev pritožbe, je ključno, da sledimo običajni strukturi uradnega pisnega sporočila. Ta zajema začetni del, osrednji del in zaključek. Praviloma priprava začetka in zaključka ne predstavlja večjih težav, medtem ko jedro, torej osrednji del pritožbe, zahteva temeljitejše razumevanje. Priporočljivo je, da se zato na tem mestu posvetujemo s pravnikom. V jedru moramo namreč jasno nasloviti, kaj sta vzrok in vsebina naše pritožbe. Sklicujemo se torej na določen akt, pogodbo ali kakšen drug pravni dokument.

Pritožba mora biti brez večjih jezikovnih ali stilskih napak, saj bi lahko to dalo vtis neprofesionalnosti. Na spletu je na voljo veliko primerov pritožb, ki lahko pomagajo pri oblikovanju strukture pritožbe, vendar ne morejo pomagati pri izbiri vsebine. Vsebino zato prepustite pravniku.

Se vam vse skupaj zdi preveč zahtevno? Pravočasno kontaktirajte pravno službo Pravnik na dlani, ki bo vaš dokument, s katerim se ne strinjate, pregledal, ocenil vaše možnosti in vam celotno pritožbo tudi napisal. Na vas je nato le, da jo pošljete osebi ali organu, kamor se želite pritožiti.

Kdaj se lahko pritožimo?

Verjetno se je že zgodilo, da ste v roke dobili pogodbo ali odločbo, s katero se niste strinjali. Lahko gre za pritožbo na ZZZS, CSD, FURS, ZPIZ, ESČP … Ob kršitvi delavskih pravic se lahko pritožite tudi svojemu delodajalcu, pri reklamacijah pa podjetju, kjer ste izdelek kupili.

Pritožba na ZZZS

Če niste zadovoljni z odločbo ZZZS, na primer glede bolniškega staleža, imate pet delovnih dni za vložitev pritožbe. V njej natančno opišite okoliščine, priložite ustrezne dokumente (izvide, potrdila ipd.) in navedite, kaj pričakujete. Odgovor prejmete v osmih dneh.

Pritožba na ZPIZ

Na odločbe ZPIZ se lahko pritožite denimo glede izračuna pokojnine ali ocene invalidnosti. Ugovor naj vsebuje utemeljitev, zakaj je odločitev po vašem mnenju napačna, in sklicevanje na relevantne pravne podlage in zdravstvene izvide. V nekaterih primerih se uredi tudi pritožba na invalidsko komisijo.

Pritožba na CSD

Če menite, da vam je bila kršena pravica pri odločanju o socialni pomoči, otroškem dodatku ali drugih socialnih storitvah, imate za pritožbo ponavadi 15 dni časa. V njej navedite dejstva, priložite dokazila in jasno izrazite pričakovanja. Odloča pristojno ministrstvo.

Zahtevek za sodno varstvo

Zahtevek za sodno varstvo je pravno sredstvo, s katerim posameznik ali pravna oseba izpodbija odločitev sodišča ali drugega pristojnega organa, kadar meni, da je bila pri odločanju storjena napaka ali kršena njegova pravica. Gre za eno izmed ključnih pravnih možnosti, največ zahtevkov za sodno varstvo pa je povezanih s prometnimi kršitvami in davčnimi zadevami.

NE POZABITE!

Če želimo s pritožbo doseči tudi rezultat, mora biti ta pravilno, premišljeno in natančno zapisana. Previdni pa moramo biti tudi na časovne roke. Ti se lahko hitro iztečejo, zato jih nujno preverite, saj pritožba, ki je predana po poteku določenega roka, ne bo veljavna.

Preden se odločite za vložitev pritožbe, je smiselno razmisliti o možnostih uspeha v tem postopku in se posvetovati s pravnikom. Občutek o položaju nas namreč lahko vara, medtem ko znajo pravniki s svojim znanjem in izkušnjami bolje oceniti naš položaj. Tudi pisanje ugovorov, pritožb in vlog raje prepustimo njim, tako bo pritožba z večjo verjetnostjo padla na plodna tla. Razlogi za pravni nasvet so tako samo pozitivni, zato kar pogumno.

