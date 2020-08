Obeta se naporen dan: za zaključek vzpon na prelaz, ki bo del letošnjega Toura

Na štartu dirke, ki je bila lani usodna za Chrisa Frooma (na ogledu proge za kronometer se je hudo poškodoval ter izpustil lanski Tour in preostala tekmovanja v nadaljevanju sezone), so štirje slovenski kolesarji.

Dva izmed njih, Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo Visma), sta bila odlično razpoložena že včeraj. Pogačar je v cilj pripeljal kot peti, Roglič, zmagovalec dirke Tour de l'Ain, pa je bil deveti. Jan Polanc (prav tako UAE Emirates) je zasedel 40. mesto, v cilj je pripeljal v času zmagovalca, Matej Mohorič (Bahrain McLaren) pa je bil z zaostankom skoraj 12 minut 115.

Etapne zmage se je veselil njegov klubski kolega, 25-letni Belgijec Wout van Aert, ki je v odlični formi. Letos je zmagal tudi na dirkah Strade Bianche in Milano-San Remo.

Etape 2 #Dauphiné



🚩 Vienne - Col de Porte 🏁

📏 135 km

🚩 : 12h50 / 12.50 PM

🏁 : entre 16h17 et 16h38 / between 4.17 PM and 4.38 PM



📺 : 15h15 sur @francetvsport & @France3tv pic.twitter.com/cOMRWR8Z1b