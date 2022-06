Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh se je po odpovedi preizkušnje Red Bull Trans Siberian Extreme odločil za tretjo udeležbo na dirki prek zahoda ZDA, Race across the West, ki je potekala sočasno in na isti trasi kot prvi del Dirke prek Amerike – RAAM. Baloh je slavil s časom 59 ur 29 minut, je sporočil kolesar.

Baloh je obdržal vodstvo tudi v zadnji, tretji noči dirke v konkurenci solo kolesarjev ter preizkušnjo premagal s povsem enakim časom kot štiričlanska ekipa Team Alaska, ki je zmagala med ekipami.

Dirka prek zahoda je dolga 1.497 kilometrov in ima več kot 16 tisoč metrov vzponov. Poleg zmage je bil cilj čim bolj se približati povprečni hitrosti, ki jo je Baloh dosegel ob svoji prvi zmagi na tej dirki leta 2014 (28,9 km na uro).

Dobra popotnica za nadaljevanje sezone

"Zaradi ponovne prestavitve dirke Red Bull Trans Siberian Extreme sem moral poiskati nov cilj. Organizacija nastopa na RAAM v tako kratkem času ni bila izvedljiva, zato sem se odločil ponovno preizkusiti se na Dirki prek zahoda – Race across the West. Želja je bila ponoviti zmago izpred osmih let, postaviti rekord proge za starostno kategorijo starejših nad 50 let in čim bolj se približati svojem času iz leta 2014. Prva dva cilja sem dosegel, tretji je bil pa morda malce predaleč glede na res ekstremne vročinske razmere, ki so krojile dirko letos," je sporočil Baloh.

"Upoštevati moramo tudi, da je bila zaradi obvoza zaradi požara okoli Flagstaffa proga daljša in imela 1.500 višinskih metrov več. Kljub temu sem z rezultatom zadovoljen, obdržati mi je uspelo tudi stik s konkurenco na RAAM. Zmaga mi veliko pomeni in je dobra popotnica za nadaljevanje sezone ter za naslednje leto, ko imam v načrtu končno, torej po treh letih čakanja, boriti se za zmago na dirki od Moskve do Vladivostoka, Red Bull Trans Siberian Extreme," je še dejal 54-letni Baloh, slovenski ekstremni kolesar na dolge razdalje.