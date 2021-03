Nizozemec najhitrejši v Liguriji, Mohorič 16.

Zelo solidno se je odrezal Matej Mohorič (Bahrain Merida), ki je z zaostankom minute in 32 sekund zasedel 16. mesto, kapetanu svoje ekipe Mikelu Landi pa pomagal do šestega mesta. Mohorič je sicer dobil sprint skupine, v kateri so bili tudi favoriti Kolumbijec Nairo Quintana, Francoz Thibaut Pinot in domačin Nibali Vinzenzo.

Mohoričev klubski kolega Domen Novak dirke ni končal.

