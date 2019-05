Povsem na vrhu vzpona na Ghisallo, ki je ocenjen z drugo kategorijo, stoji kapela Madonne del Ghisallo, v njeni neposredni bližini pa še Muzej kolesarstva Ghisallo, kjer poleg številnih kolesarskih relikvij hranijo tudi največjo zbirko rožnatih majic na svetu, najbolj cenjenega oblačila na prvi tritedenski dirki v kolesarski sezoni.

Foto: Alenka Teran Košir

Kapelo, ki v svoje središče postavlja sliko Device Marije, znane kot Madonna del Ghisallo, so zgradili v 17. stoletju.

Legenda pravi, da se je v njeno zavetje med svojim popotovanjem skozi zaselek Magréglio v srednjem veku pred banditi zatekel grof Ghisallo. V kapelo ga je menda privabila slika Marije, ki je zaradi legende postala znana kot La Madonna del Ghisallo.

Sprva so jo razglasili za zavetnico lokalnih popotnikov, sčasoma, ko je zaradi kolesarske dirke po Lombardiji in Italiji postala priljubljeno shajališče kolesarjev, pa je na predlog lokalnega duhovnika Ermelinda Vigana postala še zavetnica kolesarjev. To je leta 1949 v Rimu potrdil še papež Pij XII.

Leto pozneje je papež v Rimu prižgal in blagoslovil večni plamen, namenjen pokojnim kolesarjem, ki še danes gori v kapeli, v kateri so se skozi leta nakopičili neprecenljivi kolesarski spomini, od mavrične majice svetovnega prvaka Maria Cipollinija do kolesa, na katerem je leta 1995 v tragičnem padcu na Dirki po Franciji umrl komaj 25-letni olimpijski prvak iz Barcelone, Fabio Casertelli, pa vse do akreditacije za ogled Gira, ki jo je nosil nekdanji papež Joseph Ratzinger oziroma Papež Benedikt XVI.

Kapela Madonne del Ghisallo je povsem posvečena kolesarjem. Foto: Alenka Teran Košir

Vhod v kapelo krasi vrsta doprsnih kipov, med katerimi izstopata znani kolesarski imeni Fausto Coppi, ki je petkrat zmagal na Giru, in Gino Bartali, ki se je v kolesarsko zgodovino vpisal s tremi zmagami v generalni razvrstitvi rožnate pentlje. Foto: Alenka Teran Košir

Njena notranjost je napolnjena s kolesi kolesarskih šampionov in njihov dresov. Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir

Kolo, s katero je svojo zadnjo dirko odpeljal olimpijski prvak iz Barcelone Fabio Casartelli. Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir

Kolesarska štafeta od Ghisalla do Vatikana

Leta 2000 so ljubitelji kolesarstva v počastitev njihove zavetnice organizirali štafeto, v kateri so veliki italijanski kolesarski šampioni iz Ghisalla do Vatikana k papežu Janezu Pavlu II. prepeljali baklo z večnim ognjem. Ta dogodek je spodbudil idejo o postavitvi muzeja, ki bi bil v celoti posvečen kolesarstvu, športu, ki ima v Italiji tako velik pomen.

Niti ni naključje, da je tak muzej nastal v Lombardiji, deželi, ki ima, kot je zapisano v promocijskem gradivu muzeja, kar 700 kolesarskih klubov, v katere je včlanjenih več kot 12 tisoč kolesarjev in kjer na leto izpeljejo več kot 1.200 dirk.

Največja zbirka rožnatih majic

V muzeju, ki je razdeljen na pet delov, in se razprostira na dobrih dva tisoč kvadratnih metrih površine, hranijo tudi bogato zbirko mavričnih majic nekdanjih svetovnih prvakov, nedvomno največjo zbirko rožnatih majic, ki verjetno najbolj zaznamujejo Dirko po Italiji, širok nabor koles iz različnih zgodovinskih obdobij in bogato zbirko fotografij iz različnih obdobij kolesarstva. Med njimi je tudi fotografija iz leta 1969, na kateri legendarni Eddy Merckx joče ob novici, da je padel na dopinškem testu.

Foto: Alenka Teran Košir

Razen slovenske zastave v muzeju ni slovenskih kolesarskih spomin(k)ov

V muzeju visi tudi slovenska zastava, najbrž zato, ker so na rožnati pentlji tudi slovenski kolesarji pustili svoj pečat, a po besedah kustosinje v muzeju razen zastave ni nobenega predmeta, ki bi bil povezan s slovenskim kolesarstvom.

Obiskovalci, ki se v muzeju lahko dodobra naužijejo vsega, kar diši po kolesarstvu, si v središču muzeja lahko ogledajo tudi dve okrogli sobani, v katerih je predstavljenih 48 kolesarskih šampionov, med njimi tudi Lance Armstrong. On ima med svojimi dosežki še vedno zapisanih vseh sedem zmag na Dirki po Franciji, ki so mu jih po dokazanem sistematičnem zlorabljanju dopinga odvzeli.

Oglejte si še nekaj podob iz kolesarskega muzeja in kapele:

V muzeju kolesarstva med drugim hranijo tudi dres Bahran Meride, v katerem je Vincenzo Nibali leta 2017 osvojil Dirko po Lombardiji. Foto: Alenka Teran Košir

V muzeju je tudi razstava fotografij, povezanih s kolesarstvom. Med njimi je tudi fotografija, posneta leta 1969 na Giru, ki prikazuje obupanega kolesarskega zvezdnika Eddyja Merckxa, v trenutku, ko je izvedel, da je padel na dopinškem testu. Kaznovan je bil zgolj z enomesečnim suspenzom. Foto: Alenka Teran Košir

Med 48 največjimi zvezdniki kolesarstva je predstavljen tudi Američan Lance Arsmtrong. Med njegovimi dosežki je še vedno sedem zmag na Dirki po Franciji, ki so mu jih po dokazanih dopinških nečednostih odvzeli. Foto: Alenka Teran Košir

V muzeju hranijo tudi rožnato majico, ki jo je nosil lanski zmagovalec Gira Chris Froome. Foto: Alenka Teran Košir