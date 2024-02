21-letni ameriški kolesar Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) je sedem mesecev po smrti švicarskega kolega Gina Mäderja na Dirki po Švici, prvič spregovoril o tragediji in svojem spoprijemanju z žalostno situacijo. "Nesreča me je spomnila, kako krhko je življenje," je zapisal v blogu na spletni strani ekipe. Sheffield je padel na istem ovinku kot Mäder, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami.

Magnus Sheffield je junija lani na Dirki po Švici padel na istem mestu kot Gino Mäder, na zadnjem spustu pete etape, le da jo je Američan odnesel z lažjimi poškodbami, medtem ko je bil padec za Švicarja žal usoden. Sheffield je bil po nesreči tri mesece odsoten z dirk, v tem času pa se je soočal s številnimi vprašanji o nadaljevanju kolesarske kariere. "Številni so dvomili, ali bom še nadaljeval: kako je nesreča in vse, kar je sledilo, vplivala name? Bom še vedno želel tekmovati ali voziti kolo? Bom še vedno isti kolesar?" so bila vprašanja, ki si jih je zastavljal sam in ki so zanimala okolico, je zapisal v blogu na spletni strani ekipe Ineos Grenadiers.

"Po vrnitvi v ZDA sem si vzel nekaj tednov počitka in čas namenil družini in prijateljem. Nisem vedel natančno, kdaj se bom vrnil v Evropo. Ekipa mi je veliko pomagala, dala mi je čas, ki ga je moje telo potrebovalo, preden sem začel znova trenirati," je zapisal v blogu, ki ga je objavil tik pred svojo prvo dirko v letošnji sezoni, dirko po Algarveju, ki jo je začel s 15. mestom v 1. etapi in vodstvom v posebnem seštevku mladih kolesarjev.

Zapisal je, da o nesreči Gina Mäderja prej ni govoril javno, saj je želel najprej sam pri sebi predelati dogodke. Dodal je, da se spomni prav vsega, kar se je zgodilo na dan tragedije, od trenutka, ko se je zjutraj prebudil, do trenutka, ko so ga odpeljali iz operacijske dvorane, kjer je prestal operacijo. Spominja se zvoka helikopterjev, zvonjenja v ušesih in opazovanje ene najlepših pokrajin, medtem ko so se kolesarji in karavana dirke spuščali po prelazu Albula. Po informacijah organizatorjev je bil zdravnik na kraju nesreče v roku dveh minut. Sheffield je bil odziven, v bolnišnico so ga odpeljali z odrgninami in pretresom možganov, medtem ko je "Mäder nepremično ležal v vodi", so zapisali.

"Ko sem zagledal medicinsko osebje okoli kolesarja, ki sem ga lahko prepoznal samo po dresu ekipe, sem bil zmeden. Šele pozneje, po prevozu s prizorišča, so mi povedali, da so Gina odpeljali v bližnjo bolnišnico."

Mäder je kmalu zatem umrl zaradi hude poškodbe glave, podrobnejša preiskava pa je pokazala, da je šlo za splet tragičnih okoliščin in za nesrečo brez tuje krivde. "Žal sem le nekajkrat v svoji karieri dirkal z njim, so mi pa povedali, da je bil neverjetna oseba. Moje misli so še vedno z njegovo družino in prijatelji," je zapisal Sheffield. "Nesreča me je spomnila, kako krhko je življenje. Počutim se izjemno srečnega, da sem živ, da lahko hodim, in še bolj srečnega, da lahko še naprej dirkam."

Sheffield se je septembra, tri mesece po nesreči, vrnil na dirke. Na Dirki po Britaniji je osvojil končno četrto mesto in bil najboljši med mladimi kolesarji, dosežek pa ponovil tudi na Dirki po Hrvaški (CRO Race).

Že po prvi etapi dirke po Algarveju, kjer je odprl letošnjo sezono, je oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja. Foto: Guliverimage

Novo poglavje v karieri in življenju

"Ko sem se vrnil, sem čutil, da sem začel novo poglavje v svoji karieri in življenju," je zapisal. "Čutim, da sem se v zadnjih dveh sezonah v ekipi Ineos veliko naučil o sebi in profesionalnem kolesarstvu, in verjamem, da sem v zadnjem letu pridobil drugačno perspektivo, kar mi je pomagalo v težkem obdobju."

Sheffield bo tako kot Tadej Pogačar in Matej Mohorič 2. marca nastopil na italijanski enodnevni dirki Strade Bianche, sledil bo nastop na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morda in klasikah. Želi si tudi priložnosti na olimpijskih igrah.

