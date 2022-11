Nerodna menjava sprožila množični padec, Belgijca odpeljali na nosilih #video

Že prvi večer tradicionalnega belgijskega kolesarskega dogodka na velodromu v Gentu je zaznamoval grd množičen padec na preizkušnji madison v elitni moški konkurenci. V tem jo je najhuje skupil Stijn Steels, 33-letni belgijski sprinter, član profesionalnega moštva QuickStep - Alpha Vinyl. Z nalomljenimi rebri, hrbteničnimi vretenci in udarnino pljuč so ga iz dvorane odpeljali na nosilih.

"S težkim srcem in bolečinami po celem telesu sporočam, da je Šest dni Genta zame končanih," je nesrečni kolesar v torek zvečer sporočil iz bolnišnice. Zdravniki so po prvih preiskavah ugotovili, da si je pri grdem padcu poškodoval, nalomil nekaj reber, nekaj hrbtnih vretenc, zaradi močnega udarca pa poškodoval tudi pljuča, a ne bo potreboval operacije.

Kaj se je zgodilo?

Že na prvi dirki tradicionalnega šestdnevnega dogodka "Šest dni Genta" na velodromu Kuipke v Gentu je prišlo do množičnega padca, ko sta nerodno predajo izvedla Jules Hesters in Tim Torn Teutenberg. Pri tem je eden od njiju izgubil ravnotežje, spodnesel še moštvenega kolega, čezenj pa je padel še Fabio Van den Bosschen, ki ga je nato odneslo na pot Stijnu Steelsu.

Ta je poletel na glavo, trdo treščil na parket slavnega dirkališča in se poškodoval najhuje med vsemi nesrečneži. Ostal je pri zavesti, a je bil zelo očitno v hudih bolečinah, ko so ga na nosilih odpeljali iz dvorane. K sreči trajnejših posledic ne bo trpel. "Vse bo v redu," sporoča 33-letni kolesar, ki dirka tudi na cestah in je član belgijske profesionalne ekipe QuickStep - Alpha Vinyl. Specialist za enodnevne dirke in sprinte sicer ni redni udeleženec največjih cestnih dirk na svetu.

Spomnil na usodno leto 2006

Belgijski navijači so si tokrat kar malo oddahnili, še se namreč spomnijo usodnega leta 2006, ko je na Šest dni Genta zaznamovala tragedija. Tedaj je peti dan dirkanja španski kolesar Isaac Galvez pri vožnji po zunanji strani steze zadel v ograjo in se pri padcu tako hudo poškodoval, da je nato med prevozom v bolnišnico umrl.

