Osupljive akrobacije Avstrijca! Življenje kot videoigra. #video

"Želim si navdihniti mladino, da ne bi le sedela doma pred računalnikom in igra videoigric, temveč bi šla ven in iz svojega življenja naredila videoigrico," je ob izidu svojega novega spektakularnega videa z naslovom Video Games povedal avstrijski kaskader in akrobatski kolesar Fabio Wibmer. Tukaj je nekaj njegovih vratolomnih akrobacij s kolesom.

"Vse se je vrtelo okoli tistih norih idej, ki jih ljudje poznajo iz videoigric, kot so skakanje prek stopnic z obratom nazaj, pa delanje lupingov s helikopterjem in podobne stvari. To je bil moj navdih," o idejah za vratolomne akrobacije še pravi 29-letni Avstrijec, prepričan, da s svojim zgledom lahko spodbudi mlade: "Naj poskusijo nekaj, česar ni še nihče, naj razmišljajo zunaj ustaljenih okvirjev, naj bodo kreativni."

Avstrijski as gre s tovrstnimi videi, ki imajo na družbenih omrežjih na milijone ogledov, po poti še nekoliko bolj znanega akrobatskega kolesarja, Škota Dannyja MacAskilla, njegov poziv mladini pa je treba vendarle jemati z nekaj previdnosti. Wibmerjevih vragolij namreč ni mogoče kar takole posnemati. Da je prišel do te stopnje obvladovanja kolesa in telesa, je potreboval leta in leta piljenja veščin.

Najboljše iz leta 2021:

Tudi sam se je sprva udejstvoval v bolj konvencionalnih kolesarskih disciplinah. Predvsem na gorskem kolesu, s katerim je leta 2016 postal tudi avstrijski državni prvak v spustu.

Preberite še: