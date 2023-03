Nekdanji zmagovalec dirke Tour de France je bil žrtev spolnega nasilja

Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke Tour de France Britanec Bradley Wiggins je bil v mladosti žrtev spolnega nasilja. "To je trajalo kar tri leta. Ne spomnim se, kolikokrat. Pogovarjamo se o celem spektru, od malih reči pa skoraj do posilstva, spolne zlorabe, ali kakorkoli to želite imenovati," je kolesar povedal za podkast Happy Place.

Kot poroča nemška tiskovna agencija, ga je spolno zlorabljal trener v športnem klubu, ko je bil star 12 in 13 let.

Zmagovalec Toura iz leta 2012 je tematiko razkril že pred časom, tokrat pa je delil številne podrobnosti doživetega.

"Zelo me je bilo sram, ker mi je to počel moški. Zame je bilo to nenormalno in v občutljivi starosti," je dejal Wiggins in priznal, da se takrat ni pravilno odzval. "Pretvarjal sem se, kot da se vse skupaj ni zgodilo. Da bi se zamotil, sem se popolnoma posvetil kolesarstvu."

"Mislim, da vsi moji uspehi temeljijo na tej nesreči, na bežanju pred težavami v življenju." Foto: Reuters

Bežanje pred težavami v življenju

Kolesar pravi, da v omenjeni starosti preprosto ni imel nikogar, ki bi se mu lahko zaupal. A očitno so se mu spomini usedli globoko v zavest, saj pravi, da se je začel vseh teh dogodkov spominjati, ko je bil star 36 let, ko je končal kariero.

"Mislim, da vsi moji uspehi temeljijo na tej nesreči, na bežanju pred težavami v življenju. Tukaj je nastala razlika med tem, ali si dober ali vrhunski. Moji uspehi izvirajo iz nesreče," je še dejal nekdanji olimpijski prvak, ki pa zase trdi, da je zdaj našel ravnovesje in srečo.

"Brez kolesarstva ne bi bil nič. Dalo mi je vse, a skoraj bi mi tudi vse vzelo," je še dejal nekdanji kolesar, ki se je od športa popolnoma umaknil, saj je opustil tudi vlogo strokovnega komentatorja na televiziji.

