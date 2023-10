Nairo Quintana se vrača "domov"

"Prihajam domov, navdušen sem," je Nairo Quintana dejal v videu, ki ga je ekipa Movistar zjutraj objavila na družbenem omrežju. Triintridesetletni Kolumbijec je za španski kolektiv dirkal med letoma 2012 in 2019, ko je dosegal svoje največje uspehe.

Leta 2014 je osvojil Dirko po Italiji, leta 2016 Dirko po Španiji, v tem času pa zmagal tudi na treh etapah Dirke po Franciji.

"Pozdravljeni, prijatelji, zadnje leto je bilo težko, bili so dnevi brez spanca, z veliko odrekanja, treninga v soncu in dežju. A bilo je vredno. Zavedam se vrednot ekipe, športa. Dal bom vse od sebe, da bom ekipi pomagal k čim boljšim rezultatom. Zahvaljujem se ekipi Movistar, Telefónici, vsem za to odlično priložnost, ki sem jo tako dolgo čakal. S srcem in z nogami bom dal vse za ekipo in za navijače," je v videu še dodal Quintana.

Nairo Quintana vuelve a casa



Confirmamos que @NairoQuinCo formará parte de la plantilla de #MovistarTeam2024.



— Movistar Team (@Movistar_Team) October 28, 2023

Odvzeli so mu šesto mesto na Touru 2022

Quintana se je zadnje čase posvečal dokazovanju svoje nedolžnosti. Julija lani so namreč v dveh vzorcih krvi našli opiat tramadol, s čimer je kršil zdravniška pravila zveze.

Mednarodna kolesarska zveza je marca lani tramadol prepovedala zaradi stranskih učinkov, na seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije Wada pa bo od leta 2024 naprej.

Zaradi jemanja tramadola so mu odvzeli skupno šesto mesto na Touru 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kolumbijcu so zaradi jemanja tramadola odvzeli šesto mesto na Touru 2022. Na odločitev se je pritožil, a je Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) njegovo pritožbo zavrnilo. Quintana je bil med letoma 2020 in 2022 član ekipe Arkea Samsic.

Po tem dogodku so se pojavile govorice, da bo končal kariero, sam je pozneje sporočil, da še ni prišel čas za slovo od profesionalnega kolesarstva. Zdaj bo športno pot nadaljeval v "domačem" Movistaru.