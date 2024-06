Najboljši kolesar v vrstah UAE Emirates je bil v kraljevski etapi dirke Po Sloveniji Domen Novak na devetem mestu, ki je v cilju za Sportal razložil, kakšna je razlika pri vzpenjanju v klanec, ko imaš ob sebi Tadeja Pogačarja, in kako je bilo v soboto. Njegov moštveni kolega Anže Ravbar je imel nekaj smole s padcem, vendar se ni pustil zmesti in prikolesaril na vrh Krvavca, kjer je bil cilj četrtega tekmovalnega dne.

"Vseskozi sem jih videl. Vedel sem, da moram biti po ravnini čim bolj v zavetrju. Drugi so narekovali tempo. Vedel sem, da se da v zadnjem kilometru vse poloviti. Skoraj smo prišli zraven. Preveč sem v petek kasiral, da bi bil lahko med top 10. Z današnjo etapo sem zadovoljen," je Domen Novak ob prihodu na cilj kraljevske etape razlagal prisotnim novinarjem.

"Za Tadeja Pogačarja moraš tako ali tako na polno. Njemu ni nikoli dovolj. Drugače je."

Ko je ob napadu kasnejšega zmagovalca Pella Bilbaa kazalo, da kot drugi ne bo več našel stika z najboljšo četverico, se je njegova skupina v zaključku nekaj sto metrov pred ciljem povsem približala: "Vedel, da se bodo fantje ustavili, ker ni nihče želel vleči zaradi nasprotnega vetra. Drug drugemu so skakali. Če skačeš, plačaš. Skoraj smo prišli nazaj. Drugi so bili hitrejši, morda malce bolj eksplozivni zame."

Videti je bilo, da tempo ni bil takšen, kot ga spremljamo na dirkah najvišjega ranga. Na Sportalovo vprašanje o tem, kakšna je bila razlika denimo, ko so se letos vzpenjali na strme klance na Giru v primerjavi z današnjim na Krvavec, je odgovoril: "Tu se gre do 6 vatov na kilogram. Na Giru se gre nad 6 vatov na kilogramov. Ko narekuješ tempo, gre na polno. Tudi boljše noge sem imel na Giru. Drugače je. Za Tadeja (Tadej Pogačar, op. a.) moraš tako ali tako na polno. Njemu ni nikoli dovolj. Drugače je."

Z dirko je zadovoljen, številke so dobre, pred seboj pa ima zdaj državno prvenstvo in Dirko po Avstriji, a ga jutri čaka še zadnje dejanje dirke Po Sloveniji: "Morda bi mi kakšen dan počitka še prav prišel. Zame je domača dirka vedno stresna. Raje dirkam v tujini. Bomo videli, kako bo na Dirki po Avstriji."

Mladi Ravbar padel, a vstal in se okrvavljen odpeljal na Krvavec

Foto: Jaka Lopatič Nekaj nesreče je imel v sobotni etapi mladi Anže Ravbar. Evropski mladinski prvak je namreč imel stik z asfaltno podlago, a je stisnil zobe in nadaljeval. "Pred klancem je v krožnem krožišču prišlo do zožanja ceste, zmanjkalo je nekaj prostora, zapel sem robnik in sem se malce ulegel. Nič me ne boli. Morda me bo bolelo," je ob prihodu v cilj z okrvavljenim nosom razlagal Ravbar, ki je v zadnjem hipu dobil priložnost za nastop na dirki Po Sloveniji v vrstah UAE Emirates: "Zelo dobro vzdušje, neverjetni navijači. Nič lepšega si ne bi mogel želeti. Čeprav sem med zadnjimi prišel na vrh, sem zelo vesel. Krvavec je kar klanec, a je bilo lepo vreme. Prave temperature so bile."

V nedeljo bo zanj še nekoliko bolj čustveno, saj bo tako kot Novak dirkal na domačem terenu. V krajih, od koder prihajata. Traso od Šentjerneja do Novega mesta zelo dobro poznata: "Šli bomo čez moje kraje, Podgurje. Poznam vsak ovinek, vsak meter ceste. Ob progi bodo moji prijatelji, znanci navijali zame. Zato bo še lažje zame," se je smejalo Ravbarju.

O tem, ali z Domnom pripravljata kaj, je odgovoril z nasmehom na obrazu: "Presenečenje."

"Sam ne morem dobiti etape. Osredotočili se bomo na mladega Portugalca. Poizkušal mu bom pripraviti najboljši teren, da bo napadel. Mislim, da lahko zmaga etapo. Najprej se bomo posvetili njemu, nato drugim stvarem," pa je proti nedelji pogledal Novak in imel ob tem v mislih Portugalca Antonia Morgada.

