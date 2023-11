Na švicarski kolesarski zvezi se kesajo: To se nam ne sme več zgoditi

Nesreča švicarskega kolesarja Stefana Künga, ki je sredi septembra grdo padel na posamičnem kronometru evropskega prvenstva, nato pa hitro spet sedel na kolo in ves okrvavljen ter z razbito čelado nadaljeval dirko, še vedno odmeva. Na švicarski kolesarski zvezi se zavedajo, da je bila to napaka, ki se ne sme ponoviti. "Če je čelada počena, se mora kolesar ustaviti. Pika. Tukaj ni manevrskega prostora," opozarja generalni direktor švicarske kolesarske zveze Thomas Peter.

Dejstvo, da so Stefanu Küngu po padcu in jasno vidnih posledicah (razbita čelada in poškodovana glava) v švicarski reprezentanci dovolili dirko nadaljevati, je kontroverzno in napačno, je v pogovoru za Blick priznal generalni direktor švicarske kolesarske zveze Thomas Peter.

"Iz tega se moramo nekaj naučiti. To se nam v prihodnje ne sme dogajati," je dogajanje na septembrskem evropskem prvenstvu povzel z obžalovanjem. "Če zdaj pogledam nazaj, bi ga morali trenerji, ki so bili v avtomobilu tik za Stefanom Küngom, odstraniti z dirke. Če je čelada počena, se mora kolesar ustaviti. Pika. Tukaj ni manevrskega prostora. Vsi v zvezi so bili glede tega opozorjeni," je bil jasen Peter.

Foto: Guliverimage

Nesrečo in dogajanje okoli nje je pokomentiral tudi Küng, ki je pri padcu utrpel pretres možganov, zlomljeno ličnico in večkratni zlom roke. "Če je tako, potem bi to morali storiti komisarji," je dejal. Zanj in za ekipo je "šlo za čim hitrejšo vrnitev na motor. Preprosto funkcioniraš in ne razmišljaš o tem, kaj bi se lahko zgodilo," je priznal 29-letnik, ki je zaradi posledic padca moral končati sezono in prestati operativni poseg.

Preberite še: