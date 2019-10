Na kolesarski trasi se je znašel avto, nasrkal mladi Nizozemec

Maas, član juiorske ekipe moštva Sunweb je trčil v avtomobil, ki se je znašel na zaprti cesti dirke. Nesreča se je zgodila na spustu z Madonne del Ghisallo pri veliki hitrosti, mladi kolesar je v trčenju utrpel zlome "vratu, hrbta in obraza," kot so sporočili iz njegove ekipe, takoj so ga odpeljali v bolnišnico v Milanu, kjer je trenutno "v stabilnem stanju, njegovo življenje pa ni ogroženo".

