Po Mohoriču jo je hudo skupil še Katrašnik

Mohorič, tako kot Novak član ekipe Bahrain Merida, je padel ob koncu tretje etape, ko je pred njim nekdo neprevidno prečkal cesto, Mohorič pa je trčil vanj in padel, pri tem pa si je zlomil dve rebri ter staknil poškodbo pljuč, tako da je končal v bolnišnici v Zadru.

Danes pa je ob koncu dirke po Hrvaški neprijetno izkušnjo doživel še član Adrie Mobila Gašper Katrašnik. V ekipi menijo, da je bila njegova poškodba tudi posledica malomarnosti prirediteljev, ki so sredi ceste pustili nezaščiteno plastično oviro, v katero se je član novomeške ekipe zaletel in nato grdo padel.

"Padec je bil zelo hud, a Gašper je pri zavesti"

"Današnji dober vtis je pokvaril padec Katrašnika, ki se je približno osem kilometrov pred ciljem etape pri polni hitrosti zaletel v nezaščiteno plastično oviro na cesti. Tej se je uspel kolesar pred njim še nekako izogniti. Padec je bil zelo hud, na srečo je Gašper trpežen in je v bolnišnici pri polni zavesti in na dodatnih preiskavah," je sporočil direktor ekipe Branko Filip. Jezen je bil tudi zato, ker takoj po padcu nihče ni priskočil na pomoč kolesarju in so mu prvi pomagali šele v njegovi ekipi.

"Mi sami smo ustavili reševalno vozilo za dirko. To so stvari, ki niso sprejemljive. Varnost kolesarjev mora biti vedno na prvem mestu, šov pride na vrsto šele kasneje."

