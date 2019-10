Kar med televizijskim intervjujem ga je napadel besni tekmec #video

Zmagovalec 200-kilometrske enodnevne dirke v okolici nemškega mesta Münster je bil Kolumbijec Alvaro Jose Hodeg Chagui (Deceuninck - Quick-Step), ki je bil v ciljnem šprintu močnejši od Nemca Pascala Ackermanna (BORA - hansgrohe), Belgijca Tima Merlierja (Corendon - Circus), rojaka Fernanda Gavirie (UAE Team Emirates) in še enega Nemca Maximiliana Richarda Walscheida (Team Sunweb).

🇫🇷@flosenech of 🇧🇪@deceuninck_qst seems to be blaming 🇩🇪@MaxWalscheid of 🇩🇪@TeamSunweb for the crash in the last 200m in 🇩🇪@tweets_giro #muensterlandgiro (📺@sportschau) pic.twitter.com/pMOmTuaTS5