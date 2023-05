Na Joštu bodo skušali podreti rekord, ki ga je 2012 postavil še neznani Roglič

Na dan, ko bo Primož Roglič na italijanskem Giru začel svoj pohod na rožnato majico, bodo na Joštu skušali podreti njegov rekord iz leta 2012. V soboto, 6. maja, se v Kranj po nekaj letih premora vrača kolesarski vzpon na Jošt, ki zaradi ekstremnih naklonov za kolesarje predstavlja pravo mučenje, hkrati pa velik izziv in zadoščenje po opravljeni nalogi. Kdo bosta novi kralj in kraljica Jošta?

Kolesarji bodo na petkilometrski trasi s povprečnim devetodstotnim naklonom morali premagati 450 višinskih metrov, zaslužen počitek, podelitev nagrad in pikčastih majic za absolutna zmagovalca pa jih čaka na 847 metrov visokem Svetem Joštu, ki se povsem upravičeno ponaša z nazivom najbolj obljuden kranjski hrib.

Trasa je v celoti asfaltirana, zato kolebanje med gorskim kolesom in specialko bržkone ne bo potrebno, je pa organizator zagotovil posebno kategorijo tudi za tekmovalce na gorskem kolesu.

Zadnji metri vzpona na Jošt. Foto: Miha First

Vzpon na Jošt je lep, zanimiv in "pasji"

Po besedah vodje tekmovanja Mihe Kramarja je klanec zanimiv, lep in, ker je ljubitelj psov, v šali pravi, da je tudi "pasji".

"Zagotovo je najtežji del zadnjih 150 metrov do cilja (od ogledala naprej), a ker je prav na tem delu tudi najboljša podpora gledalcev, v tistem trenutku ni možnosti, da bi kdo popustil! Osebno se mi zdi najtežji gozdni del nad vasjo Javornik (od približno 1,5 kilometra do 500 metrov do cilja), preden pridemo na travnik in zagledamo Dom na Joštu," razlaga Kramar.

"Trasa je enaka, kot je bila v preteklosti, torej start pod vznožjem vzpona in cilj na koncu asfalta pri Cerkvi na Joštu. Mogoče nam v prihodnjih letih ponovno uspe tudi kakšna zaprta vožnja do vznožja, izpred Kolesarskega kluba Kranj, kar bi si določeni tekmovalci zagotovo želeli."

Dirka se bo začela ob 10.00 (skupinski start je na parkirišču pod Joštom, pod daljnovodi), rezultate pa bodo na sv. Joštu nad Kranjem (847 m. n. m) razglasili ob 12.00.

Rekord Primoža Rogliča ostaja nedotaknjen

Lov na rekord bo seveda na široko odprt, a vprašanje je, ali ga bo komu uspelo porušiti. Primož Roglič je leta 2012, ko je bil v svetu kolesarstva še povsem neznano ime, za vzpon potreboval samo 16 minut in 27 sekund. V ženski konkurenci je isti dan slavila Melita Rajgelj Ozebek s časom 24 minut 19 sekund, ki je bil takrat nov ženski rekord proge, a se ni dolgo obdržal.

V ženski kategoriji si rekord delita Špela Škrajnar in Laura Šimenc. Obe sta za vzpon na priljubljeno kranjsko vzpetino, na kateri sta formo za vzpon na Everesta nabirala alpinista Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj, potrebovali 21 minut in 18 sekund.

Kralj in kraljica Jošta 2012: Primož Roglič in Melita Rajgelj Ozebek. Foto: Oto Žan/Klub študentov Kranj "Primož je leta 2012 postavil vrhunski čas. Sam sem tisto leto vozil prvi avto na dirki in ni bilo preveč zanimivo, odpeljal se je po slabem kilometru in to je bilo to," se spominja Kramar. "V živo se spomnim, ko sem ga vprašal, kaj je mislil, da se je takoj odpeljal, saj se je dirka na Jošt običajno odločala na koncu, on pa je suvereno odgovoril, da če ne zdrži pet kilometrov 'ful gas', potem nima smisla, da vozi kolo (smeh, op. a.)."

Kramar verjame, da je Rogličev rekord v idealnih razmerah mogoče še izboljšati.

"Vseeno mislim, da imamo kakšnega kolesarja, ki bi bil v idealnih razmerah sposoben izboljšati omenjeni čas. Pri ženskem rekordu pa mislim, da je malo več prostora za izboljšavo. V obeh primerih seveda govorim o izboljšanju omenjenih časov za amaterje in amaterke."

Organizator obljublja bogate nagrade, posebna nagrada (kolesarski sedež Berk) je rezervirana tudi za novega rekorderja proge. Če rekord ne bo dosežen, gre nagrada v žreb med vse udeležence.

Matej Mohorič se je vzpona na Jošt udeležil leta 2014, a njegov rezultat ni štel med uradne, saj je bil takrat že član profesionalne kolesarske ekipe.

"Naš cilj je pripraviti dobro prireditev za vse kolesarje, zato se trudimo nagraditi kar se da veliko udeležencev s kar se da uporabnimi nagradami. Zmagovalca v absolutni konkurenci bosta prejela po 200 evrov, če bomo imeli možnost, bomo nagradili tudi drugo- in tretjeuvrščenega v moški in ženski konkurenci. Podjetje Berk bo podarilo sedeža za izboljšanje rekorda, če rekorda ne bo, bomo prejemnika sedežev izžrebali med vsemi nastopajočimi. Izžrebali bomo tudi gorsko kolo Scott in res veliko drugih lepih nagrad. Kaj več od tega bomo še lahko ponudili in ali bo z nami tudi kakšen znan obraz iz kolesarskih krogov, pa ne bomo vedeli do konca," ostaja nekoliko skrivnost Kramar. Leta 2014 se je dirke udeležil tudi Matej Mohorič, vendar njegov čas ni štel v uradni razvrstitvi, saj je bil takrat že član profesionalne kolesarske ekipe.

Startnina v predprodaji znaša 18 evrov oz. 25 evrov na dan tekmovanja.

