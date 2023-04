Slovenski kolesar Gregor Matija Černe je postal zmagovalec dirke v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesar Gregor Matija Černe je postal zmagovalec skupne razvrstitve dirke Beograd - Banjaluka v sklopu Ucijeve evropske serije. Član kluba Meblojogi Pro-Concrete je v sobotni zadnji, četrti etapi prehitel do takrat vodilnega Romuna Eduarda-Michaela Grosuja. Zadnjo etapo je sicer dobil še en slovenski kolesar, Kristjan Hočevar.

Černe je v zadnji dan dirke vstopil kot 24. v skupnem seštevku, na koncu pa z drugim mestom v etapi od Novega Grada do Banjaluke uspel napredovati na vrh. Kot so na Instagramu zapisali pri njegovi ekipi, je bil sicer cilj zadnjega dne beg in borba za rdečo majico najboljšega na letečih ciljih.

A za novogoriško moštvo se je na koncu izšlo bolje od pričakovanj, saj je Černetu skupaj s še tremi kolesarji uspel pobeg dneva. Skupaj s Hočevarjem sta na koncu v cilju prehitela glavnino z razliko 14 sekund.

To je bilo dovolj, da je skupaj s šestimi bonifikacijskimi sekundami za drugo mesto Černe skočil na vrh skupne razvrstitve 592 kilometrov dolge dirke.

Prvo mesto na sobotni etapi je pripadlo Hočevarju, sicer nekdanjemu članu ekipe Meblojogi in sedanjemu članu še enega slovenskega kontinentalnega moštva Adria Mobil. Hočevar je tako slavil premierno zmago v članski konkurenci.

- Izidi, dirka Beograd - Banjaluka

* Skupna razvrstitev:

1. Gregor Matija Černe (Slo, Meblojogi Pro-Concrete) 12:12:51

2. Eduardo-Michael Grosu (Rom, Mazowsze Serce Polski) +0:06

3. Bartosz Rudyk (Pol, Voster ATS Team) +0:06