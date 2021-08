Mohorič spet odličen, drugi v etapi in drugi skupno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je še drugič na letošnji Dirki po Poljski zasedel drugo mesto v etapi in se v skupnem seštevku znova povzpel tik pod vrh. Tako v 159,9-kilometrski četrti etapi kot v skupnem seštevku je pred Gorenjcem le Portugalec Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step).

O zmagovalcu četrte etape, ki je kolesarje vodila od Tarnowa do Bukovine, je odločal ciljni sprint, v katerem je bil Almeida nekoliko močnejši od edinega Slovenca na letošnji poljski pentlji, tretje mesto pa je zasedel Italijan Andrea Vendrame (AG2R Citroen).

Almeida je v skupnem seštevku še nekoliko povečal prednost pred zasledovalci, prvi med temi pa je zdaj spet Mohorič, ki je po zaslugi bonifikacijskih sekund spet prehitel Italijana Diega Ulissija (UAE Emirates). Mohorič za vodilnim Portugalcem zaostaja osem sekund, Ulissi 14.

Do konca dirke so še tri etape, jutri jih čaka peta, 172,8-kilometrska preizkušnja od Chocholowa do Bielske-Biale s tremi klanci prve kategorije.

Izidi 4. etape: 1. Joao Almeida (Por/Deceuninck – Quick Step) 3;51:32 2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3. Andrea Vendrame (Ita/AG2R Citroën Team) 4. Michal Kwiatkowski (Pol/Ineos Grenadiers) 5. Dion Smith (NZl/BikeExchange) isti čas … Skupni vrstni red: 1. Joao Almeida (Por/Deceuninck – Quick Step) 18;52:24 2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) + 0:08 3. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:14 4. Michal Kwiatkowski (Pol/Ineos Grenadiers) 0:21 5. Jay Hindley (Avs/Team DSM) 0:32 …

