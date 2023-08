Neverjetna drama na Poljskem in nov izjemen dosežek Mohoriča

Matej Mohorič je na Dirki po Poljski dan pred zadnjo etapo v odličnem položaju. Tudi po današnjem kronometru je ostal v skupnem vodstvu in je tako na pragu velikega uspeha, bo pa petkova sprinterska etapa zagotovo poskrbela za nekaj nove drame. Mohorič je današnjo preizkušnjo na čas začel z 12 sekundami prednosti pred prvim tekmecem v skupnem seštevku Joaom Almeido (UAE Emirates). Mohorič je v pretežno ravninskem kronometru odlično odpeljal predvsem drugi del trase, na koncu pa osvojil enajsto mesto in za točno 12 sekund zaostal za Almeido, ki je bil v kronometru drugi. Za 13 sekund je Portugalec zaostal le za zmagovalcem Mattio Cattanoom (Soudal Quick-Step). Tretji čas je z zaostankom 14 sekund zabeležil Britanec Geraint Thomas.

🇵🇱 #TDP2023 @matmohoric rode the time trial of his life to finish 11th in Katowice, ensuring that he takes the yellow jersey into the final stage of @Tour_de_Pologne.#RideAsOne #rideforGino



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/7952hmrLbN