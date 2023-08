Mohorič še naprej v rumenem

Nizozemec Olav Kooij (Jumbo-Visma) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Poljski. Na trasi med Strzelinom in Opolami (198,6 km) je v zaključnem sprintu ugnal rojaka Marijna van den Berga in Italijana Mattea Moschettija. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious).