Slovenski kolesarski as Matej Mohorič bo v nedeljo branil naslov svetovnega prvaka po makadamu. Tokratna preizkušnja v Belgiji med Hallejem in Leuvenom je privabila tudi številna druga velika imena kolesarstva. Eden glavnih tekmecev 29-letnega Slovenca bo namreč Nizozemec Mathieu van der Poel.

Medtem ko bo Tadej Pogačar v soboto na dirki po Emiliji prvič poziral v mavričasti majici svetovnega prvaka na cestni dirki, se obdobje v mavričastem na makadamu za Mohoriča vsaj za zdaj izteka. Lani je v Benečiji prepričljivo slavil na drugem SP v makadamu pred Belgijcem Florianom Vermeerschom (+0:45) in Britancem Connorjem Swiftom (+3:39). Na dirki je nastopil tudi Belgijec Wout van Aert, a imel ogromno težav s kolesom.

Lansko žensko preizkušnjo je dobila letošnja zmagovalka dirke po Franciji Poljakinja Kasia Niewiadoma pred Italijanko Silvio Persico in Nizozemko Demi Vollering.

Poleg Mohoriča bo kolesaril tudi Matevž Govekar

Dvanajst mesecev kasneje bo na vrsti tretje SP, v soboto od 12. ure bo najprej 135 kilometrov dolga ženska preizkušnja, na kateri Slovenk ne bo na štartu. V nedeljo se bo ob isti uri začela 182 kilometrov dolga preizkušnja še za moško elito. Ta bo morala premagati nekaj več kot sto kilometrov neasfaltiranih cest in 1.150 višinskih metrov.

V dresu slovenske reprezentance bo ob Mateju Mohoriču nastopil tudi njegov ekipni kolega pri Bahrain-Victoriousu Matevž Govekar. Zadnji je na zadnji dirki svetovne serije po makadamu v Gironi slavil, medtem ko je Mohorič padel, si poškodoval dlan in ostal brez nastopa na cestnem SP.

Matej Mohorič je lani v Benečiji prepričljivo slavil na drugem SP v makadamu pred Belgijcem Florianom Vermeerschom (+0:45) in Britancem Connorjem Swiftom (+3:39). Foto: Ana Kovač

"Pripravljen sem na nedeljo"

"V Gironi sem si poškodoval dlan in izpustil cestno SP. Stanje je vse boljše, bolečin ni več toliko, zato sem pripravljen na nedeljo," je v izjavi za svojo ekipo Bahrajna dejal Mohorič.

Kot pravi, trasa tokrat ni tako tehnično zahtevna kot lani, zato je pričakovati manjšo selekcijo med najboljšimi. "Skupine bodo večje, obeta se sprint manjše skupine. Naredil bom vse, da ubranim naslov prvaka, zagotovo pa ne bo lahko. Na startu so nekatera velika imena," je poudaril Mohorič.

"Letos nisem imel ravno veliko sreče ob padcih in tehničnih težavah, zato upam, da bo v nedeljo drugače. Moj edini cilj je dati vse od sebe in poskusiti vnovič zmagati," je za konec pristavil Mohorič. Ob obeh članih Bahrajna bo v zelenem dresu reprezentance nastopil še Adam Jordan.

Med glavnimi kandidati za zmago so ob obeh izpostavljenih Slovencih še van der Poel, Belgijci Tim Merlier, Tiesj Benoot in Jasper Stuyven, Mehičan Isaac del Toro, na startu pa bo tudi upokojeni olimpijski prvak iz Ria Belgijec Greg Van Avermaet ter zvezdnik ciklokrosa Eli Iserbyt in ameriški kolesar številka ena po makadamu Chad Haga ter še številni drugi.

Pravila so nekoliko drugačna

Pravila makadamskega kolesarjenja so nekoliko drugačna, mešanica cestnega in gorskega dirkanja. Asfaltiranih cest ne sme biti več kot 40 odstotkov, ob makadamu pa so dovoljene tudi druge poti ter tlakovani odseki.

Ob conah za okrepčila so postavljene tudi tehnične cone za popravila oziroma pomoč podporne ekipe. Vsakršna pomoč zunaj con za okrepčila ter tehnično pomoč ni dovoljena, za kar je predvidena diskvalifikacija. Dovoljena pa je pomoč reprezentančnih kolegov na trasi.

Tekmovalci so tako med conami bolj kot ne prepuščeni samim sebi ter svojemu orodju in nadomestnim zračnicam. Kolesarji morajo dirko končati z istim okvirjem kolesa, s katerim so jo tudi začeli.

Trasa je precej manj razgibana kot lanska. Kolesarje med elito najprej čaka krog v okolici Halleja, nato pa pot skozi brabantske gozdove. V okolici Leuvena bosta na vrsti še dva kroga v bližnjih gozdovih, ženske dan prej čaka le en 47 kilometrov dolg krog v okolici Leuvena.

Skupaj bo na SP potekalo tekmovanje v 15 starostnih kategorijah, od tega devetih moških in šestih ženskih.

