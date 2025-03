Milan zmagovalec druge etape, v vodstvu ostaja Ganna

Italijan Jonathan Milan (Lidl Trek) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. V skupinskem sprintu 192 km dolge etape od Camaioreja do Follonice je premagal Nizozemca Maikla Zijlaarda (Tudor) in Francoza Paula Penhoeta (Groupama - FDJ).