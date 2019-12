Verjame, da lahko s slovensko pomočjo premaga vse. Tudi Rogliča. #video

"Primož Roglič bo zelo težak tekmec." To so besede enega od favoritov na kolesarski dirki po Franciji 2020, Baska Mikela Lande. Tridesetletnik bo ob novem letu dres ekipe Movistar zamenjal za dres ekipe Bahrain McLaren in se na sloviti Tour prvič podal v vlogi kapetana. Čeprav to ni bil, je zadnje tri dirke po Franciji končal med najboljšimi sedmimi.

Pri Skyju v senci Frooma, pri Movistarju ob boku Valverdeju in Quintani. "Veliko sem se naučil od kapetanov in teh ekip. Vse to so bile zelo dobre izkušnje. Zdaj jih lahko unovčim v sezoni 2020. Končno bom na največjih dirkah kapetan," je navdušen Mikel Landa. Na Touru je bil že četrti, pa sedmi, letos šesti, pred Quintano in Valverdejem. Zdaj je, star 30 let, na vrhuncu svojih moči.

"Mi bi si želeli, da bi bila to njegova najlepša leta. Prepričani smo, da še zdaleč ni pokazal tega, kar zmore ali kar zna. Velikokrat prav zaradi svoje vloge v ekipi. Res načrtujemo njegov preboj," zagotavlja športni direktor v ekipi Bahrain McLaren Gorazd Štangelj.

"Prepričani smo, da še zdaleč ni pokazal tega, kar zmore ali kar zna. Velikokrat prav zaradi svoje vloge v ekipi. Res načrtujemo njegov preboj," zagotavlja Gorazd Štangelj. Foto: Siol.net

Ekipa z močnim slovenskim pridihom

"Mislim, da bo zaradi tokratnega profila dirke zelo lepa priložnost. Z veliko hribi in manj kronometri. A tudi druge dirke bodo pomembne. Tudi na njih bi bil rad konkurenčen in dobro vodil ekipo," pravi Landa, ki mu bo ekipa Bahrain McLaren zagotavljala stoodstotno podporo. "Ima odlične fizične predispozicije, da lahko zmaga na dirki po Franciji. Mi se bomo po najboljših močeh potrudili, da mu pri tem čim bolj pomagamo, in upamo, da nam uspe," zagotavlja njegov moštveni kolega Matej Mohorič, ki je v letu 2019 prvič nastopil na dirki po Franciji.

Ekipa z močnim slovenskim pridihom se bo torej na Touru zoperstavila Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. "Zelo zelo resna tekmeca, še posebej Roglič, s katerim sem že večkrat dirkal. Lahko ste zelo ponosni. Slovenijo sta postavila na kolesarski zemljevid," pravi Landa.

Preberite še: