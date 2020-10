Nemka s prvencem, Francoz z drugo mariborsko zmago, Hrastnikova šesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na drugi tekmi svetovnega pokala v spustu v Mariboru zasedla šesto mesto. S časom 3:50,294 je bila za 11,692 sekunde počasnejša od zmagovalke Nemke Nine Hoffmann. Druga je bila Francozinja Marine Cabirou (+ 1,899), tretja pa Italijanka Eleonora Farina (+ 4,212). Francoz Loris Vergier je dobil tudi drugo tekmo v Mariboru.

Na tokrat suhi, a vseeno zahtevni stezi je 26-letnica iz Lepe Njive pri Mozirju na progo zapeljala kot peta in v cilju za več kot pet sekund ugnala svetovno prvakinjo in moštveno kolegico pri ekipi Dorval AM Pro Race Team, Švicarko Camille Balanche.

Solidno je opravila s celotno, v primerjavi s petkom nekoliko spremenjeno stezo na mariborskem Pohorju, a so bile tekmice tokrat hitrejše, zaradi česar je lahko bronasta s svetovnega prvenstva v Leogangu le nemočno spremljala, kako so tekmice med seboj obračunale v boju za stopničke.

"Dve napaki, tekmice odpeljale popolno"

"Na začetku sem naredila dve veliki napaki in skoraj zapustila progo. Nato nisem naredila večjih napak. Malenkosti odločajo, tekmice pa so očitno odpeljale popolno," je po preizkušnji dejala Hrastnikova, ki jo čakata še dve tekmi svetovnega pokala čez dva tedna.

"Dve dirki me še čakata na Portugalskem, mislim da bo tudi zelo težko, ker sta zaporedni, poleg tega nas čaka še dolgo potovanje. Glede rezultata pa se pustimo presenetiti. Želja je odpeljati s čim manj napakami in da potem čas pokaže svoje," je še dodala 26-letnica.

Najboljša na drugo tekmi v Mariboru je bila Nemka Hoffmannova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hoffmannova po padcu Francozinje slavi premierno zmago

Odličen nastop je nato najprej uspel Cabiroujevi, ki je v cilj prišla skoraj sedem sekund hitreje kot Hannahova. Za njo pa je bila presenetljivo še boljša 24-letna Hoffmannova, ki je s progo opravila za 1,899 sekunde hitreje. Po napaki Britanke Tahnee Seagrawe, je bila na vrhu le še v petek druga Francozinja Myriam Nicole.

Tridesetletnica je z Nemko tri četrtine steze bila tesno bitko, nato pa je padla, pristala na četrtem mestu, posledično pa se je Hoffmannova lahko veselila prve zmage v svetovnem pokalu.

V mlajših konkurencah slovenskih predstavnikov ta konec tedna ni na startu.

Mariborsko Pohorje in tamkajšnji Bike Park sta gostila dve od štirih tekem svetovnega pokala v tej okrnjeni sezoni. Prva je bila na sporedu v petek. Do konca sezone najboljše v spustu čakata še preizkušnji v portugalski Lousi, kjer bosta tekmi 30. oktobra in 1. novembra.

Letošnja sezona je bila okrnjena zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je botrovala številnim odpovedim in spremembam v koledarju tekmovanj Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

Jure Žabjek je po napaki končal na 27. mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaga v Francijo, slavil znova Vergier, Žabjek z napako 27.

Francoz Loris Vergier je dobil tudi drugo tekmo gorskih kolesarjev v spustu za svetovni pokal v Mariboru. S časom 3:07,771 je za vsega 57 tisočink prehitel rojaka Loica Brunija. Tretji je bil Britanec Matt Walker, ki je zaostal štiri desetinke. Najboljši Slovenec je bil Jure Žabjek na 27. mestu z zaostankom osmih sekund.

Petindvajsetletni Ljubljančan je na malce spremenjeni in nekoliko krajši stezi začel dokaj hitro, na ključnem odseku "Rock'n'roll" pa je storil napako in izgubil več kot tri sekunde. V cilj je prišel s časom 3:15,802 in zasedel končno 27. mesto.

Drugi Slovenec na današnji preizkušnji Luka Berginc je s časom 3:16,699 dosegel najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Potem ko se je v petek prvič uvrstil na tekmo in zasedel 40. mesto, je bil tokrat 31.

Loris Vergier slavi drugo zmago v Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida

V boju za zmago je dolgo časa najbolje kazalo legendarnemu Južnoafričanu Gregu Minnaarju, potem pa so ob koncu hitrejši tekmovalci upravičili vlogo favoritov. Petkov zmagovalec Vergier je znova dobro opravil nalogo in predčasno poskrbel za francosko zmago, saj sta bila na vrhu le še dva njegova rojaka.

Thibaut Daprela je precej zaostal, tesna odločitev med petkovim zmagovalcem in lanskim zmagovalcem Brunijem, pa je šla na roko prvemu, ki je slavil za las. Znova pa so Francozi dokazali, da so v članski konkurenci trenutno najboljši.

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je pred tem na mariborskem Pohorju na drugi tekmi svetovnega pokala v spustu v Mariboru zasedla šesto mesto, Špela Horvat je bila 11., zmagala pa je Nemka Nina Hoffmann.

Izidi, ženski spust:

1. Nina Hoffmann (Nem) 3:38,602

2. Marine Cabirou (Fra) + 1,899

3. Eleonora Farina (Ita) 4,212

4. Myriam Nicole (Fra) 6,075

5. Tracey Hannah (Avs) 8,875

6. Monika Hrastnik (Slo) 11,692

7. Camille Balanche (Švi) 16,843

8. Tahnee Seagrave (VBr) 20,039

9. Mikayla Parton (VBr) 24,281

10. Stacey Fisher (VBr) 27,598

11. Špela Horvat (Slo) 48,974

Izidi, moški, spust:

1. Loris Vergier (Fra) 3:07,771

2. Loic Bruni (Fra) + 0,057

3. Matt Walker (VBr) 0,403

4. Finn Iles (Kan) 0,863

5. Troy Brosnan (Avs) 1,016

6. Aaron Gwin (ZDA) 1,540

7. Angel Suarez Alonso (Špa) 1,689

8. Danny Hart (VBr) 2,000

9. Greg Minnaar (JAR) 2,111

10. Thibaut Daprela (Fra) 2,612

...

27. Jure Žabjek (Slo) 8,031

31. Luka Berginc (Slo) 8,928

...

Preberite še: