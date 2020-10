Hrastnikova v kvalifikacijah zadržano, Žabjek še tretjič 15.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moški konkurenci je bil najhitrejši Francoz Loic Bruni s časom 3:13,372. Drugi je bil njegov rojak Thibaut Daprela (+ 1,124), tretji pa Avstralec Troy Brosnan (+ 1,739). Četrti je bil petkov zmagovalec, Francoz Loris Vergier (+ 1,875).

Žabjek ni bil zaščiten

Žabjek si je moral kljub dvema 15. mestoma v četrtek v kvalifikacijah in v petek na prvi tekmi priboriti nastop v nedeljskem finalu, saj ni bil med zaščitenimi kolesarji. To mu je znova uspelo s 15. mestom in časom 3:19,522, s čimer je bil šest sekund počasnejši od najboljšega spustaša na svetu v zadnjih letih.

Berginc je bil po 40. mestu na petkovi tekmi tokrat med 83 tekmovalci v kvalifikacijah 37. s časom 3:25,406 in se zanesljivo uvrstil na drugo tekmo na mariborskem Pohorju.

Horvatova s več kot minuto zaostanka

Pri ženskah je bila Francozinja Nicolova, sicer srebrna s svetovnega prvenstva v Leogangu, hitrejša od Britanke Tahnee Seagrave (+ 3,895) in Italijanke Eleonore Farina (+ 6,797). Hrastnikova je za zmagovalko kvalifikacij zaostala 11,885 sekunde, druga slovenska predstavnica Špela Horvat pa je s težavami v srednjem delu proge na koncu na zadnjem, 11. mestu z več kot minuto zaostanka.

Slovenskih mladink in mladincev pa ni v Mariboru

V mladinski konkurenci je bil še tretji dan zapovrstjo najhitrejši mladinski svetovni prvak, Irec Oisin O'Callaghan (3:22,549). Boljši je bil od Francoza Antoina Roggeja (+ 4,510) in Britanca Dennisa Luffmana (+ 5,326).

Pri mladinkah je bila med štirimi tekmovalkami v razvrstitveni vožnji najhitrejša Nemka Anastasia Thiele s časom 4:28,246. Slovenskih mladink in mladincev v Mariboru ni.

V nedeljo bo na sporedu druga tekma za svetovni pokal. Za mladince se bo začela ob 9.45, za mladinke ob 10.30. Članice se bodo na drugo različico "črne" proge podale ob 12.30, moški pa eno uro kasneje.

Svetovni pokal v spustu se bo zaključil v portugalski Lousi čez dva tedna prav tako z dvema tekmama.

