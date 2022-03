Matthewsu uvodna etapa katalonske pentlje

Avstralec in Italijan sta sprintala, rahlo v klanec, vsak po svoji strani, toda več moči v tem 200-metrskem obračunu je imel Matthews, ki je tako oblekel majico skupno vodilnega.

Favoriti za skupno zmago, med katerimi so branilec naslova Adam Yates, Simon Yates, Tom Dumoulin, Jai Hindley, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Ben O'Connor, Jack Haig, Michael Woods in drugi, so etapo kljub vetru in dežju končali varno v glavnini.

