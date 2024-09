Matevž Govekar Dirko po Britaniji končal z etapno zmago

Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zmagovalec zadnje, šeste etape dirke po Britaniji od Lowestofta do Felixstowa (158,4 km). Štiriindvajsetletnik je bil najboljši po sprintu glavnine, tesno pa je ugnal Danca Rasmusa Pedersena in Britanca Bena Swifta. Skupno je bil najboljši domačin Stephen Williams, Govekar pa je zasedel končno 39. mesto.

Matevž Govekar je po nekaj dobrih izidih na tej dirki zadnji dan kar malce presenetljivo zmagal. Bil je dobro postavljen, s sprintom začel iz dobrega zavetrja ter zdržal do ciljne črte. Tesno je ugnal Pedersena (Decathlon AG2R Development) in Swifta (Ineos Grenadiers).

⚡️Marvelous Matevz Govekar wins stage six of the 2024 Lloyds Bank Tour of Britain Men!#TourOfBritain | @LloydsBank | @BHRVictorious pic.twitter.com/TZcNZ8ZsFZ — Lloyds Bank Tour of Britain (@TourofBritain) September 8, 2024

Za 24-letnega slovenskega kolesarja je to tretja zmaga v karieri, potem ko je letos dobil drugo etapo dirke po Antalyi, pred dobrima dvema letoma pa četrto etapo preizkušnje po Burgosu.

V prvi etapi dirke po Britaniji je bil Govekar osmi, v drugi deseti, največ časa pa je izgubil v tretji, ki je bila za njegove sprinterske lastnosti prezahtevna. Nato je v petek zasedel peto mesto, četrto pa v soboto. V skupnem seštevku je bil precej oddaljen od vrha, za zmagovalcem je zaostal 13:13 minute.

👏 An absolute thriller of a finish in Felixstowe as Matevz Govekar times his sprint to perfection and takes stage victory!#TourOfBritain | @LloydsBank pic.twitter.com/Rli8Tujyfz — Lloyds Bank Tour of Britain (@TourofBritain) September 8, 2024

Govekarja, ki ima pogodbo z Bahrain-Victoriousom do konca sezone 2027, v nadaljevanju sezone čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Švici ter še nekaj drugih dirk.

V generalni razvrstitvi je bil najboljši Britanec Stephen Williams (Israel-Premier Tech), ki je imel pred rojakom Oscarjem Onleyjem (DSM-firmenich PostNL) 16, pred Francozom Tomom Donnenwirthom (Decathlon AG2R Development) pa 36 sekund naskoka.

Za 28-letnega Williamsa, ki je po domači pentlji slavil v drugi in tretji etapi, je to 11. zmaga v karieri in šesta letos. Med drugim je bil najboljši na valonski puščici, ki je ena večjih enodnevnih dirk v Belgiji. Letos je dobil tudi skupni seštevek dirke po deželi tam spodaj v Avstraliji.

