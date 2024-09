V etapi je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, potem ko je ta ves čas nadzorovala ubežnike. Največ moči je imel na koncu Magnier, za katerega je to tretja zmaga letos in hkrati v karieri. V sprintu je bil boljši od domačinov Ethana Vernona (Israel-Premier Tech) in Roberta Donaldsona (Trinity Racing).

Magnier ima v skupnem seštevku sekundo naskoka pred enim od današnjih ubežnikov Dancem Juliusom Johansenom (Sabgal-Anicolor), ki je pobral vseh devet bonifikacijskih sekund. Tretji je Vernon s štirimi sekundami zaostanka.

Paul Magnier je zmagovalec prve etape. Foto: Guliverimage

Edini slovenski predstavnik na dirki Govekar je bil osmi. V ekipi Bahrain Victorious ima ob Italijanu Edoardu Zambaniniju na dirki status glavnega sprinterja. Italijan je bil sicer mesto pred 24-letnim Slovencem, oba pa v skupnem seštevku zaostajata po deset sekund.

Na dirki se je v tekmovalni pogon vrnil dvakratni olimpijski prvak iz Pariza Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki se pripravlja na svetovno prvenstvo v Švici ter konec sezone na italijanskih klasikah. Belgijčeva oblačila so bila v barvah zlatih olimpijskih odličij: zlata čelada, zlato kolo, zlati robovi na rokavih ...

Remco's golden new look 🥇



The double Olympic champion showed off his new gold bike, helmet and bands on Stage 1 of the Tour of Britain.



📸 SWpix

🇬🇧 #TourofBritain pic.twitter.com/6IHbCSII8v