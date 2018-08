Mohorič odbil vse napade v Beneluksu. "Poskušali smo vse, bil je premočan."

Mohorič je v skupnem seštevku danes zadržal le pet sekund prednosti pred Avstralcem Matthewsom, zmagovalcem zadnje etape. Mohorič je sicer imel v etapi veliko dela, saj so številni poskušali z napadi.

Slovenec se je nekajkrat znašel v zaostanku, nevarnem za izgubo majice vodilnega, a se mu je vselej uspelo vrniti in izničiti trud tekmecev. Na koncu je sicer izgubil nekaj sekund proti Matthewsu, a je vse skupaj zadostovalo za končno zmagoslavje.

"Res smo se trudili braniti majico vodilnega. Od začetka do konca smo poskušali nadzorovati pobege. Na koncu mi je uspelo odgovoriti na vse napade. Michael Matthews in Soren Kragh Andersen sta bila res močna danes, velikokrat napadla, toda vedno sem se vrnil. Dal sem vse od sebe, bilo je tesno na koncu, a imel sem dovolj sreče, da sem zmagal," je po dirki dejal Mohorič, ki je bil v etapi 13. s 13 sekundami zaostanka.

"Mohorič je bil premočan. Poskušali smo vse, zlomiti smo ga poskušali z dvema kolesarjema, a je odigral pametno partijo, zato mu nismo prišli do živega. Vse smo poskušali, zato moramo biti zadovoljni z drugim mestom," je v cilju razlagal Matthews.

The final stage of the BinckBank Tour had a particularly exciting ending on the Vesten in Geraardsbergen. Watch here how @blingmatthews sprinted to a magnificent stage victory. #BinckBankTour pic.twitter.com/iHMfskyifc