Mohorič pred zadnjo etapo še povečal vodstvo v skupnem seštevku

Mohorič je šesto etapo, v dolžini 182,2 kilometra, ki je kolesarje vodila od Riemsta do Sittard-Geleena, začel s prednostjo treh sekund pred takrat drugouvrščenim Belgijcem Seanom de Biejem. V šesti etapi je ubranil vse napade izzivalcev ter je etapo končal v glavnini. Svojo prednost pred izzivalci pa je še povečal. Avstralec Matthews zaostaja 30 sekund, Nizozemec Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) na tretjem 32 sekund, Danec Soeren Kragh Andersen (Sunweb) na četrtem mestu 34 sekund.

Watch here the last kilometer of stage 6 of the #BinckBankTour in Sittard-Geleen. @muehlberger_94 jumped away from the leading group and won his first race in the WorldTour! pic.twitter.com/OCN6Eq4IXK