17-letna gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarjenju (UEC), ki ga letos gosti Chelie Gradistei v Romuniji, postala evropska mladinska prvakinja v kratkem krosu. Zmagala se suvereno, s kar 24 sekundami prednosti. "Za to tekmo sem resnično garala vse leto," je sporočila dijakinja drugega letnika Gimnazije Šiška. Filip Utranker je na mladinski dirki padel in žal odstopil, so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije.

VIDEO: Maruša Tereza Šerkezi do novega uspeha v karieri!

Evropsko prvenstvo v Romuniji se je včeraj začelo s kvalifikacijskimi vožnjami v kratkem krosu, danes pa že podeljujejo prve komplete medalj najboljšim v kratkem krosu. Slovenijo zastopajo v članskih kategorijah Rok Naglič in Tanja Žakelj, mlajši član Matic Kranjec Žagar, mladinec Filip Utranker in mladinka Maruša Tereza Šerkezi, ki je danes v kratkem krosu pometla s konkurenco.

17-letna gorska kolesarka, članica KD Rajd Ljubljana in predstavnica Kolesarske zveze Slovenije, ki letos prvo leto tekmuje v kategoriji U19, je startala iz prve vrste. Štart je bil precej hiter. Na razmočeni progi s precej tehničnimi detajli, ki so zahtevali mirnost in predvsem dobro koncentracijo, je Maruša že v prvem krogu prevzela nadzor nad dirko, so sporočili iz njene ekipe Šerkozavri.

V četrtem krogu je imela že 30 sekund prednosti pred prvo zasledovalko Švicarko Laro Lienher. Mlada Slovenka je ciljno črto prevozila s 23 sekundami prednosti. Na tretje mesto se je uvrstila Madžarka Regina Bruchner.

Foto: arhiv Maruše Tereze Šerkezi Foto: arhiv Maruše Tereze Šerkezi

"Tekma je bila izredno zahtevna. Razmočena proga, tehnični detajli in izredno hiter štart. Morala sem dati vse od sebe, da sem prišla v ospredje in vzdrževala tempo in prednost pred drugimi tekmovalkami in hkrati skrbela, da ne bi naredila tehnične napake, ki te ponavadi v kratkem krosu stane uvrstitev. Za to tekmo sem resnično garala vse leto. Hvala vsem podpornikom, družini in navijačem za podporo in razumevanje. V soboto me čaka še ena tekma in prosim, da držite pesti," je sporočila Kamničanka s koroškimi koreninami.

Maruša že zadnji dve leti v kategorijah mlajših mladink zbira medalje na največjih tekmovanjih. Tako je bila lani na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru tretja, na evropskem prvenstvu pa med šestnajstletnicami tretja v kratkem krosu in prva v olimpijskem krosu. Prestop med mladinke je vendarle velik korak. Že v prvih treh mesecih pa se je s šestimi zmagami in drugim mestom na velikih mednarodnih dirkah povzpela na peto mesto na lestvici UCI, preteklo nedeljo pa je zmagala tudi na državnem prvenstvu v kratkem krosu.

"V primerjavi s konkurenco v prejšnjih letih bi rekla, da smo vse na enaki ravni," je Maruša za spletno stran Kolesarske zveze Slovenije povedala o preskoku v višjo kategorijo. "Odločajo malenkosti, dobri dnevi Progo moraš tehnično res odpeljati dobro, ker so tekmice v primeru napake hitro zraven. Težje je zadržati prednost."

Utranker utrpel udarec v koleno

Mladinci in člani so se morali za nastop v finalu kratkega krosa včeraj pomeriti v kvalifikacijah. Matic Kranjec Žagar je na 23. mestu končal izven dvajseterice, ki si je prislužila nastop. Mladinski državni prvak v tej disciplini Filip Utranker je bil uspešnejši in je v današnjem finalu štartal iz tretje vrste. Na krajšem vzponu sredi kroga je tako rekoč cela skupina sestopila in pristal je na repu skupine.

Vseeno je dobro nadaljeval do tretjega kroga, ko pa je padel in s kolenom zadel v skalo. Udarec je bil premočan, da bi lahko dokončal dirko. Previdnost ni odveč, saj ga čaka še olimpijski kros. "Filip po obisku ambulante težko hodi, a do sobote bo v redu," je ocenil vodja slovenske ekipe Simon Erjavec.

V soboto in nedeljo olimpijski kros

Tekmovalni program se za slovensko reprezentanco nadaljuje v soboto z dirkami mladincev in mladink ter mlajših članov v olimpijskem krosu. V akciji bodo Filip Utranker, Maruša Tereza Šerkezi in Matic Kranjec Žagar. Tanja Žakelj in Rok Naglič bosta nastopila na nedeljskih dirkah članic in članov.

Proga za olimpijski kros je v večjem delu naravna in zelo tehnična, zlasti še v blatnih razmerah. Naša reprezentanca je včeraj opravila ogled proge peš, s kolesi pa se na teren še niso podali, saj se zaradi obilja dežja razmere spreminjajo iz ure v uro. Prvič jo bodo preverili danes zvečer, Maruša Tereza Šerkezi, pa po današnjem zasluženem počitku jutri, so sporočili iz KZS.

Preberite še: