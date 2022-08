Lorena Wiebes evropska prvakinja, Slovenk ni bilo v ospredju

Triindvajsetletna Wiebesova je upravičila vlogo izrazite favoritinje in Nizozemski prikolesarila še drugo zlato kolajno na tem EP. Preteklo nedeljo je prav tako prepričljivo slavil prvi favorit za zlato Fabio Jakobsen.

Mlada Nizozemka je letos tako rekoč nepremagljiva, saj je dobila že 17. preizkušnjo, ki se je končala s sprintom. Obenem ima še skupno zmago na dirki svetovne serije po Londonu. V karieri je to že njena 54. zmaga.

Nizozemke, ki so osvojile šesti naslov prvakinje v sedmih letih, odkar prvenstva stare celine potekajo tudi v članski konkurenci, so ves čas nadzorovale dogajanje na dirki, na koncu pa se jim skorajda ni izšlo.

Elisa Balsamo deve accontentarsi della medaglia d'argento nella prova in linea, battuta per pochi centimetri da Lorena Wiebes: bronzo per Rachele Barbieri! 🥈🥉🚴🇮🇹#EurosportCICLISMO | #Munich2022 | #ec2022 | #Balsamo | #Barbieri pic.twitter.com/UKhHI3ltIl