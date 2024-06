Startna lista dirke po Dofineji se je po včerajšnjem padcu precej skrčila, na dirki pa ostajata glavna favorita Remco Evenepoel in Primož Roglič. Foto: Guliverimage

- Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes upamo na manj dramatičen dan, kot smo ga doživeli včeraj. Dobra novica je, da jo je, ki je včeraj potarnal, da je v množičnem padcu padel na že poškodovano ramo, odnesel brez večjih poškodb in bo nadaljeval z dirko. Kot je povedal za Val 202, je v rami "bolj ali manj ostalo vse na mestu, je pa notri nekaj tekočine." Slovenski as bo z dirko vseeno nadaljeval in se odločal iz dneva v dan. Šesta etapa z zahtevnim ciljnim vzponom se bo uradno začela ob 12.55.

Kolesarji ekipe BORA-hasgrohe so jo v padcu v 5. etapi odnesli brez večjih poškodb in bodo danes vsi nastopili v 6. etapi, vključno z Rogličem:

🇫🇷 #Dauphiné



All our riders start today‘s stage - led by the green jersey 🟢 💪 pic.twitter.com/TcrV8X3RSk — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 7, 2024

Že pred začetkom etape je več ekip poročalo o odstopih njihovih kolesarjev. Zaradi posledic padca se je z dirke umaknil Juan Ayuso (UAE Emirates), ki je predviden za nastop na letošnjem Touru. Včeraj so iz ekipe sporočili, da ima globoke ureznine v levem komolcu in kolku. Španec se je danes pojavil na predstavitvi ekip, a je pozneje ugotovil, da so posledice padca enostavne prevelike, da bi z dirko nadaljeval.



Prav tako ne bomo videli Harryja Sweenyja in Lukasa Nerurkarja iz ekipe EF Education - EasyPost. "Lukas je bil pozitiven na testu za covid, Harry pa ima respiratorne težave, a ne gre za covid," so sporočili iz ekipe EF. Tudi ekipa Bahrain-Victorius je ostala brez dveh kolesarjev. "Jasha Sütterlin in Kamil Gradek ne bosta startala 6. etape. Sütterlin si je poškodoval kolk, Gradek pa zlomil roko. Želimo jima hitro okrevanje," so zapisali na družbenih omrežjih. Zaradi poškodbe je odstopil tudi Belgijec Kobe Goossens iz ekipe Intermarché - Wanty.